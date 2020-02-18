Мероприятие состоится в ближайшие выходные
22 и 23 февраля в ТРЦ «Пионер» в Улан-Удэ пройдёт ярмарка «Сагаалганай Хэшэг», посвящённая празднованию Белого месяца. Гостей мероприятия ждёт традиционная «Ярмарка ремёсел» с продажей изделий бурятских мастеров и ремесленников.
⠀
Посетители смогут приобрести подарки и сувениры, принять участие в мастер-классах по изготовлению бурятской пуговицы, создать этно-панно в стиле с стрингарт, поучиться монгол бэшэг, поиграть в новую национальную игру «Бэлэн хэлэн».
Состоятся выступления артистов и праздничная викторина.
Улан-удэнцев научат изготавливать бурятскую пуговицу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Работы принимают до 4 мая
Министр культуры России Ольга Любимова подписала приказ
Мероприятие состоится в ближайшие выходные
В окрестностях посёлка Подгорный в Красноярском крае состоялся третий этап Кубка России по зимнему триатлону
Люди станцуют на площади перед стадионом «Труд»
Всего на полигонах задействовано более двух тысяч единиц вооружения и военной техники
Электронная регистрация на встречу закрылась за четыре часа
Они находятся в пяти районах республики
Сарюна Цыдыпова поделилась, что работа «прошла на отлично»
Содействие окажут росгвардейцы и дружинники
Книга «Моя Бурятия» «Минии Буряад орон» - это второй том автора
Необычную инициативу обсуждают сейчас в мэрии
В преддверии Нового года по буддийскому календарю здесь пройдут хуралы
Жюри измерит на сцене длину косы в заплетённом виде
Сборная республики привезла четыре золота, два серебра и одну бронзу