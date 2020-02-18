Улан-удэнцев научат изготавливать бурятскую пуговицу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мероприятие состоится в ближайшие выходные



22 и 23 февраля в ТРЦ «Пионер» в Улан-Удэ пройдёт ярмарка «Сагаалганай Хэшэг», посвящённая празднованию Белого месяца. Гостей мероприятия ждёт традиционная «Ярмарка ремёсел» с продажей изделий бурятских мастеров и ремесленников.

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Посетители смогут приобрести подарки и сувениры, принять участие в мастер-классах по изготовлению бурятской пуговицы, создать этно-панно в стиле с стрингарт, поучиться монгол бэшэг, поиграть в новую национальную игру «Бэлэн хэлэн».



Состоятся выступления артистов и праздничная викторина.





