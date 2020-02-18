В Чите из-за «Масленичного шествия» ограничат движение транспорта

С 24 февраля по 1 марта в столице Забайкальского края пройдут культурно-массовые мероприятия, посвящённые празднованию Масленицы. В течение всей недели на площади имени Ленина будут организованы ярмарки и торговое обслуживание, катание на лошадях.
Обращаем внимание, что для проведения «Масленичного шествия» 1 марта будет ограничено движение автотранспорта от перекрёстка улиц Забайкальского рабочего – Выставочной по улице Выставочной с 13:20 до 13:55 для построения колонны и с 13:55 до 14:00 от перекрёстка улиц Выставочной – Ленина по улице Ленина до площади имени Ленина. Также будет ограничено движение автотранспорта 1 марта с 12:00 до 15:00 по улице Энтузиастов (часть улицы, расположенной напротив дома №96, и территории центра казачьей культуры во время проведения мероприятия).
План проведения праздничных мероприятий «Масленица»
|№
|Время проведения
|Место проведения
|24 февраля 2020 года
|1
|Праздничная программа 17.00 – 18.00
|Площадь имени Ленина
|25 февраля 2020 года
|2
|Праздничное мероприятие «Сагаалган» 13.00 – 15.00
|Площадь имени Ленина
|26 февраля 2020 года
|3
|Праздничная программа 17.00 – 18.00
|Площадь имени Ленина
|27 февраля 2020 года
|4
|Игровая программа 17.00 – 18.00
|Площадь имени Ленина
|5
|«Масленица» 15.00 – 17.00
|Прилегающая территория ГУ ИКЦСОН «Милосердие» ул. Лазо, 28
|28 февраля 2020 года
|6
|Праздничная программа 17.00 – 18.00
|Площадь имени Ленина
|7
|«Масленица» 15.00 – 17.00
|Парк «Коллективный труд»
|8
|«Масленица» 15.00 – 16.30
|п. Рудник Кадала ул. Степная, площадка напротив домов №105, 110
|29 февраля 2020 года
|9
|Праздничная программа 17.00 – 18.00
|Площадь имени Ленина
|10
|«Масленица» 12.00 – 15.00
|МСК «Шахтер» п. Восточный (ул. 40 лет Октября, 32)
|11
|«Масленица» 12.00 – 14.00
|п. Аэропорт прилегающая территория КСЦ «Авиатор» (ул. Звездная, 25)
|12
|«Масленица» 15.00 – 17.00
|Открытая площадка КДЦ «Юность»
|13
|«Масленица» 14.00 – 16.00
|1 мкр, двор домов №21,22,23,39
|14
|«Масленица» 16.00 – 18.00
|ул. Красноярская, 35
|15
|«Масленица» 12.30 – 14.00
|п. Текстильщиков 3 мкр., двор домов №11,12
|16
|«Масленица» 15.00 – 16.00
|п. Текстильщиков 4 мкр., д. 36 (двор)
|17
|«Масленица» 14.00 – 15.30
|п. Кадала ул. Тобольская, 6 (футбольная площадка)
|18
|«Масленица» 11.00 – 12.30
|п.Застепь ул. Ранетная, 7 (площадка школы СОШ №34)
|1 марта 2020 года
|19
|«Масленичное шествие» 13.55 – 14.00
|От перекрестка улиц Выставочная – Заб. рабочего, по улице Ленина до площади Ленина
|20
|Праздничное мероприятие «Широкая Масленица» 14.00 – 17.00. Работа ярмарки 12.00 – 18.00
|Площадь имени Ленина
|21
|«Масленица» 13.00 – 15.00
|мкр. Сосновый бор, 17 (парк)
|22
|«Масленица» 13.00 – 15.00
|1 мкр., двор № 24,25,26
|23
|«Масленица» 16.00 – 18.00
|ул. Дивизионная, 5
|24
|«Масленица» 12.00 – 14.00
|территория ДК Железнодорожников (ул. Карла Маркса, 65)
|25
|«Масленица» 13.00 – 15.00
|п. Биофабрика Романовский тракт Площадка рядом с магазином «Олимп»
|26
|«Масленица». Торговое обслуживание 10.00 – 16.00. Праздничная программа 12.00 – 15.00
|п. Энергетиков площадка Центра казачьей культуры (ул. Строителей, 1)
|27
|«Масленица» 12.00 – 15.00
|п. Кадала стадион Забайкальского транспортного техникума (ул. Гайдара, 4)
|28
|«Масленица» 14.00 – 15.30
|п. ЧЭС территория бывшего парка (ул. Волочаевская, 3)
|29
|«Масленица» 14.00 – 15.00
|п. Зыково прилегающая территория магазина ИП Скажеповой Т.Н.
|30
|«Масленица» 15.00 – 16.30
|п. Ивановка площадка ГУЗ «Краевая психиатрическая больница им. В.Х. Кандинского (ул. Староивановская, 47)
|31
|«Масленица» 14.00 – 17.00
|п. Текстильщиков прилегающая территория РЦ «Страна чудес» 6 мкр, д. 2а
|32
|«Масленица» 12.00 – 14.00
|п. Каштак район конечной остановки маршрута №3
|33
|«Масленица» 13.00 – 15.00
|Мкр. Октябрьский Двор домов №11,13
|34
|«Масленица» 13.00 – 15.00
|Мкр. Северный «Северный Арбат»
|35
|«Масленица» 15.00 – 17.00
|ул. Автогенная, двор домов №15,17
|36
|Книжно-иллюстративные выставки с обзорами, посвященные дню рождения Забайкальского края. Акция «Буккроссинг» 15.00 - 17.00
|Площадь Революции
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