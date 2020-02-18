 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Февраля

17 Февраля

Популярное

В Чите из-за «Масленичного шествия» ограничат движение транспорта

В Чите из-за «Масленичного шествия» ограничат движение транспорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В течение недели в столице Забайкалья пройдут мероприятия, посвящённые Масленице

С 24 февраля по 1 марта в столице Забайкальского края пройдут культурно-массовые мероприятия, посвящённые празднованию Масленицы. В течение всей недели на площади имени Ленина будут организованы ярмарки и торговое обслуживание, катание на лошадях.

Обращаем внимание, что для проведения «Масленичного шествия» 1 марта будет ограничено движение автотранспорта от перекрёстка улиц Забайкальского рабочего – Выставочной по улице Выставочной с 13:20 до 13:55 для построения колонны и с 13:55 до 14:00 от перекрёстка улиц Выставочной – Ленина по улице Ленина до площади имени Ленина. Также будет ограничено движение автотранспорта 1 марта с 12:00 до 15:00 по улице Энтузиастов (часть улицы, расположенной напротив дома №96, и территории центра казачьей культуры во время проведения мероприятия).

План проведения праздничных мероприятий «Масленица»

Время проведения Место проведения
24 февраля 2020 года
1 Праздничная программа 17.00 – 18.00 Площадь имени Ленина
25 февраля 2020 года
2 Праздничное мероприятие «Сагаалган» 13.00 – 15.00 Площадь имени Ленина
26 февраля 2020 года
3 Праздничная программа 17.00 – 18.00 Площадь имени Ленина
27 февраля 2020 года
4 Игровая программа 17.00 – 18.00 Площадь имени Ленина
5 «Масленица» 15.00 – 17.00 Прилегающая территория ГУ ИКЦСОН «Милосердие» ул. Лазо, 28
28 февраля 2020 года
6 Праздничная программа 17.00 – 18.00 Площадь имени Ленина
7 «Масленица» 15.00 – 17.00 Парк «Коллективный труд»
8 «Масленица» 15.00 – 16.30 п. Рудник Кадала ул. Степная, площадка напротив домов №105, 110
29 февраля 2020 года
9 Праздничная программа 17.00 – 18.00 Площадь имени Ленина
10 «Масленица» 12.00 – 15.00 МСК «Шахтер» п. Восточный (ул. 40 лет Октября, 32)
11 «Масленица» 12.00 – 14.00 п. Аэропорт прилегающая территория КСЦ «Авиатор» (ул. Звездная, 25)
12 «Масленица» 15.00 – 17.00 Открытая площадка КДЦ «Юность»
13 «Масленица» 14.00 – 16.00 1 мкр, двор домов №21,22,23,39
14 «Масленица» 16.00 – 18.00 ул. Красноярская, 35
15 «Масленица» 12.30 – 14.00 п. Текстильщиков 3 мкр., двор домов №11,12
16 «Масленица» 15.00 – 16.00 п. Текстильщиков 4 мкр., д. 36 (двор)
17 «Масленица» 14.00 – 15.30 п. Кадала ул. Тобольская, 6 (футбольная площадка)
18 «Масленица» 11.00 – 12.30 п.Застепь ул. Ранетная, 7 (площадка школы СОШ №34)
1 марта 2020 года
19 «Масленичное шествие» 13.55 – 14.00 От перекрестка улиц Выставочная – Заб. рабочего, по улице Ленина до площади Ленина
20 Праздничное мероприятие «Широкая Масленица» 14.00 – 17.00. Работа ярмарки 12.00 – 18.00 Площадь имени Ленина
21 «Масленица» 13.00 – 15.00 мкр. Сосновый бор, 17 (парк)
22 «Масленица» 13.00 – 15.00 1 мкр., двор № 24,25,26
23 «Масленица» 16.00 – 18.00 ул. Дивизионная, 5
24 «Масленица» 12.00 – 14.00 территория ДК Железнодорожников (ул. Карла Маркса, 65)
25 «Масленица» 13.00 – 15.00 п. Биофабрика Романовский тракт Площадка рядом с магазином «Олимп»
26 «Масленица». Торговое обслуживание 10.00 – 16.00. Праздничная программа 12.00 – 15.00 п. Энергетиков площадка Центра казачьей культуры (ул. Строителей, 1)
27 «Масленица» 12.00 – 15.00 п. Кадала стадион Забайкальского транспортного техникума (ул. Гайдара, 4)
28 «Масленица» 14.00 – 15.30 п. ЧЭС территория бывшего парка (ул. Волочаевская, 3)
29 «Масленица» 14.00 – 15.00 п. Зыково прилегающая территория магазина ИП Скажеповой Т.Н.
30 «Масленица» 15.00 – 16.30 п. Ивановка площадка ГУЗ «Краевая психиатрическая больница им. В.Х. Кандинского (ул. Староивановская, 47)
31 «Масленица» 14.00 – 17.00 п. Текстильщиков прилегающая территория РЦ «Страна чудес» 6 мкр, д. 2а
32 «Масленица» 12.00 – 14.00 п. Каштак район конечной остановки маршрута №3
33 «Масленица» 13.00 – 15.00 Мкр. Октябрьский Двор домов №11,13
34 «Масленица» 13.00 – 15.00 Мкр. Северный «Северный Арбат»
35 «Масленица» 15.00 – 17.00 ул. Автогенная, двор домов №15,17
36 Книжно-иллюстративные выставки с обзорами, посвященные дню рождения Забайкальского края. Акция «Буккроссинг» 15.00 - 17.00 Площадь Революции


Возрастное ограничение 0+
Масленица Праздники Чита Забайкальский край ограничение движения шествие ярмарка представление народные гулянья
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Масленицу в Иркутске будет ограничена продажа алкоголя
На Масленицу в Иркутске будет ограничена продажа алкоголя
Общество, 18.02.2020
Главный городской праздник пройдёт 1 марта у дворца спорта «Труд»
«Кубок вызова» в Селенгинске выиграли волейболисты из Улан-Удэ
«Кубок вызова» в Селенгинске выиграли волейболисты из Улан-Удэ
Общество, 18.02.2020
Кижингинцы – вторые, команда Кабанского района – третья
В Бурятии провели акцию «Дарите книги с любовью»
В Бурятии провели акцию «Дарите книги с любовью»
Общество, 18.02.2020
Полученные в дар книги были перенаправлены в библиотеки республики
В Чите из-за «Масленичного шествия» ограничат движение транспорта
В Чите из-за «Масленичного шествия» ограничат движение транспорта
Общество, 18.02.2020
В течение недели в столице Забайкалья пройдут мероприятия, посвящённые Масленице
Переход через Байкал покажет возможности озера для подготовки к экспедициям
Переход через Байкал покажет возможности озера для подготовки к экспедициям
Общество, 18.02.2020
Члены Русского географического общества пройдут по льду от Танхоя до Листвянки
В Улан-Удэ откроется выставка «Философия вечной души»
В Улан-Удэ откроется выставка «Философия вечной души»
Общество, 18.02.2020
Она будет приурочена к празднованию Белого месяца
Иркутск и Сеул свяжет прямой авиарейс
Иркутск и Сеул свяжет прямой авиарейс
Общество, 18.02.2020
Он начнёт действовать с апреля
В Бурятии более 500 военных инженеров повысят мастерство
В Бурятии более 500 военных инженеров повысят мастерство
Общество, 18.02.2020
Военные будут искать взрывоопасные предметы и проделывать проходы в завалах
Бурятских певцов зовут на международный конкурс
Бурятских певцов зовут на международный конкурс
Общество, 18.02.2020
«Бельведер» — один из крупнейших международных конкурсов
Под Иркутском осуждённые сшили тёплые жилеты детям
Под Иркутском осуждённые сшили тёплые жилеты детям
Общество, 18.02.2020
Осуждённые сшили 14 жилетов и 50 пар носков для детей
Игра бурятских КВНщиков разделила пользователей на два лагеря
Игра бурятских КВНщиков разделила пользователей на два лагеря
Общество, 18.02.2020
Выступление команды «Буряты» в Высшей лиге понравилось далеко не всем
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
Общество, 18.02.2020
Профилактическое мероприятие пройдёт вечером 19 февраля
В Улан-Удэ 16-й автобус будет доезжать до ул. Лимонова
В Улан-Удэ 16-й автобус будет доезжать до ул. Лимонова
Общество, 18.02.2020
Маршрут продлили по просьбам пассажиров
В Бурятии превышен эпидпорог по ОРВИ
В Бурятии превышен эпидпорог по ОРВИ
Общество, 18.02.2020
Только за неделю зарегистрировано более пяти тысяч случаев ОРВИ
^