В Чите из-за «Масленичного шествия» ограничат движение транспорта

№ Время проведения Место проведения 24 февраля 2020 года 1 Праздничная программа 17.00 – 18.00 Площадь имени Ленина 25 февраля 2020 года 2 Праздничное мероприятие «Сагаалган» 13.00 – 15.00 Площадь имени Ленина 26 февраля 2020 года 3 Праздничная программа 17.00 – 18.00 Площадь имени Ленина 27 февраля 2020 года 4 Игровая программа 17.00 – 18.00 Площадь имени Ленина 5 «Масленица» 15.00 – 17.00 Прилегающая территория ГУ ИКЦСОН «Милосердие» ул. Лазо, 28 28 февраля 2020 года 6 Праздничная программа 17.00 – 18.00 Площадь имени Ленина 7 «Масленица» 15.00 – 17.00 Парк «Коллективный труд» 8 «Масленица» 15.00 – 16.30 п. Рудник Кадала ул. Степная, площадка напротив домов №105, 110 29 февраля 2020 года 9 Праздничная программа 17.00 – 18.00 Площадь имени Ленина 10 «Масленица» 12.00 – 15.00 МСК «Шахтер» п. Восточный (ул. 40 лет Октября, 32) 11 «Масленица» 12.00 – 14.00 п. Аэропорт прилегающая территория КСЦ «Авиатор» (ул. Звездная, 25) 12 «Масленица» 15.00 – 17.00 Открытая площадка КДЦ «Юность» 13 «Масленица» 14.00 – 16.00 1 мкр, двор домов №21,22,23,39 14 «Масленица» 16.00 – 18.00 ул. Красноярская, 35 15 «Масленица» 12.30 – 14.00 п. Текстильщиков 3 мкр., двор домов №11,12 16 «Масленица» 15.00 – 16.00 п. Текстильщиков 4 мкр., д. 36 (двор) 17 «Масленица» 14.00 – 15.30 п. Кадала ул. Тобольская, 6 (футбольная площадка) 18 «Масленица» 11.00 – 12.30 п.Застепь ул. Ранетная, 7 (площадка школы СОШ №34) 1 марта 2020 года 19 «Масленичное шествие» 13.55 – 14.00 От перекрестка улиц Выставочная – Заб. рабочего, по улице Ленина до площади Ленина 20 Праздничное мероприятие «Широкая Масленица» 14.00 – 17.00. Работа ярмарки 12.00 – 18.00 Площадь имени Ленина 21 «Масленица» 13.00 – 15.00 мкр. Сосновый бор, 17 (парк) 22 «Масленица» 13.00 – 15.00 1 мкр., двор № 24,25,26 23 «Масленица» 16.00 – 18.00 ул. Дивизионная, 5 24 «Масленица» 12.00 – 14.00 территория ДК Железнодорожников (ул. Карла Маркса, 65) 25 «Масленица» 13.00 – 15.00 п. Биофабрика Романовский тракт Площадка рядом с магазином «Олимп» 26 «Масленица». Торговое обслуживание 10.00 – 16.00. Праздничная программа 12.00 – 15.00 п. Энергетиков площадка Центра казачьей культуры (ул. Строителей, 1) 27 «Масленица» 12.00 – 15.00 п. Кадала стадион Забайкальского транспортного техникума (ул. Гайдара, 4) 28 «Масленица» 14.00 – 15.30 п. ЧЭС территория бывшего парка (ул. Волочаевская, 3) 29 «Масленица» 14.00 – 15.00 п. Зыково прилегающая территория магазина ИП Скажеповой Т.Н. 30 «Масленица» 15.00 – 16.30 п. Ивановка площадка ГУЗ «Краевая психиатрическая больница им. В.Х. Кандинского (ул. Староивановская, 47) 31 «Масленица» 14.00 – 17.00 п. Текстильщиков прилегающая территория РЦ «Страна чудес» 6 мкр, д. 2а 32 «Масленица» 12.00 – 14.00 п. Каштак район конечной остановки маршрута №3 33 «Масленица» 13.00 – 15.00 Мкр. Октябрьский Двор домов №11,13 34 «Масленица» 13.00 – 15.00 Мкр. Северный «Северный Арбат» 35 «Масленица» 15.00 – 17.00 ул. Автогенная, двор домов №15,17 36 Книжно-иллюстративные выставки с обзорами, посвященные дню рождения Забайкальского края. Акция «Буккроссинг» 15.00 - 17.00 Площадь Революции

С 24 февраля по 1 марта в столице Забайкальского края пройдут культурно-массовые мероприятия, посвящённые празднованию Масленицы. В течение всей недели на площади имени Ленина будут организованы ярмарки и торговое обслуживание, катание на лошадях.Обращаем внимание, что для проведения «Масленичного шествия» 1 марта будет ограничено движение автотранспорта от перекрёстка улиц Забайкальского рабочего – Выставочной по улице Выставочной с 13:20 до 13:55 для построения колонны и с 13:55 до 14:00 от перекрёстка улиц Выставочной – Ленина по улице Ленина до площади имени Ленина. Также будет ограничено движение автотранспорта 1 марта с 12:00 до 15:00 по улице Энтузиастов (часть улицы, расположенной напротив дома №96, и территории центра казачьей культуры во время проведения мероприятия).