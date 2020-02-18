Главный городской праздник пройдёт 1 марта у дворца спорта «Труд»
1 марта в связи с празднованием Масленицы в Иркутске вводится запрет на продажу алкогольной продукции в местах гуляний, а также на улицах, прилегающих к ним, в радиусе 100 метров. Ограничение будет действовать в часы проведения мероприятий.
Главный городской праздник традиционно пройдёт на площади у дворца спорта «Труд» 1 марта с 13:00 до 15:00 (0+). В это же время на заливе Якоби начнутся массовые народные гуляния с театрализованным представлением «Казачья масленица», организованные Иркутским театром народной драмы (0+). Также с 13:00 стартует народный праздник «Масленица блинная!» в роще Каштаковской предместья Рабочее (0+).
Главный праздник Масленицы для жителей Октябрьского округа «Масленицу провожаем, весну встречаем!» пройдёт с 15:00 до 17:00 на площади бульвара Постышева (0+). Уличные гуляния в микрорайоне Иркутск-2 «Широкая Масленица» начнутся с 12:00 в парке Комсомольский (0+). Также театрализованное представление с интерактивной программой «Широкая Масленица с 13:00 до 15:00 состоится на площади ТРЦ «Европарк» на улице Розы Люксембург (0+).
Ограничение продажи алкогольной продукции вводится администрацией города на основании постановления правительства Иркутской области от 14 ноября 2011 года «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
На Масленицу в Иркутске будет ограничена продажа алкоголя
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