В Бурятии стартовал полевой выход ракетчиков и артиллерии

Всего на полигонах задействовано более двух тысяч единиц вооружения и военной техники



В Восточном военном округе стартовал масштабный полевой выход подразделений ракетных войск и артиллерии. На полигоны округа в Бурятии, Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях вышли более 11 тысяч военнослужащих.



Артиллерийские подразделения совершают многокилометровые марши на штатной технике. В пути они уничтожают условные диверсионно-разведывательные группы.



Артиллерийские подразделения выполнят нормативы по развёртыванию техники и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей при помощи беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».



В рамках полевого выхода запланировано более 200 боевых стрельб с артиллерийскими батареями и дивизионами, а также более 100 тренировок по управлению огнем. Не менее 50 процентов занятий будет проведено ночью, для координации действий расчётов применят беспилотники с аппаратурой ночного видения.



Выполнять огневые задачи артиллеристы будут с применением артиллерийских орудий разного калибра, в частности самоходных артиллерийских установок «Акация», «Гвоздика», «Гиацинт», «МСТА-С», «Малка», миномётных комплексов «Сани», 240-мм самоходных миномётов «Тюльпан». В то же время расчёты реактивных систем залпового огня «Град» «Торнадо-Г» и «Ураган» проведут боевые стрельбы по групповым целям. Экипажи противотанковых ракетных комплексов «Конкурс», «Штурм-С» и «Корнет» уничтожат легкобронированные цели и танки условного противника.



Всего на полигонах задействовано более 2,4 тысяч единиц вооружения и военной техники, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

