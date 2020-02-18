Презентация Бурятии в Москве вызвала интерес

Электронная регистрация на встречу закрылась за четыре часа
В Москве туркомпаниям, блогерам и СМИ презентовали Бурятию. Об этом сообщает министр туризма республики Мария Бадмацыренова в Facebook.
- Вчера, 17 февраля, в Москве при поддержке Russia Discovery в Клубе путешественников прошла презентация Бурятии. В преддверии встречи восточного Нового года в Кремле мы пригласили представителей крупных туркомпаний Москвы, блогеров, СМИ и просто любителей путешествий. Кстати, электронная регистрация на встречу закрылась за 4 часа. Такой скорости интереса к региону, как сказали наши соорганизаторы, компания Russia Discovery, они ещё не видели, - отмечает министр.
Представители Бурятии рассказывали о туристическом потенциале с 13:00 до 21:00.
- Мы рассказывали о Бурятии, приглашали на Байкал, делились впечатлениями от москвичей, которые уже побывали у нас, слушали концерт нашей несравненной Намгар и заряжались энергетикой от встречи, - добавила Мария Бадмацыренова.
Всего на полигонах задействовано более двух тысяч единиц вооружения и военной техники
Электронная регистрация на встречу закрылась за четыре часа
Они находятся в пяти районах республики
Сарюна Цыдыпова поделилась, что работа «прошла на отлично»
Содействие окажут росгвардейцы и дружинники
Книга «Моя Бурятия» «Минии Буряад орон» - это второй том автора
Необычную инициативу обсуждают сейчас в мэрии
В преддверии Нового года по буддийскому календарю здесь пройдут хуралы
Жюри измерит на сцене длину косы в заплетённом виде
Сборная республики привезла четыре золота, два серебра и одну бронзу
От Бурятии в список участников фестиваля попали два спектакля
Улан-удэнских младшеклассников обеспечат бесплатным питанием одномоментно
Александр Богомоев и Балдан Цыжипов прилетают в Улан-Удэ завтра утром
Также планируется прописать штрафы за отсутствие урн возле зданий
Незаметные маячки помогут установить нарушителя и пункт приёма незаконно заготовленной древесины