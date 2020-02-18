Презентация Бурятии в Москве вызвала интерес

- Вчера, 17 февраля, в Москве при поддержке Russia Discovery в Клубе путешественников прошла презентация Бурятии. В преддверии встречи восточного Нового года в Кремле мы пригласили представителей крупных туркомпаний Москвы, блогеров, СМИ и просто любителей путешествий. Кстати, электронная регистрация на встречу закрылась за 4 часа. Такой скорости интереса к региону, как сказали наши соорганизаторы, компания Russia Discovery, они ещё не видели, - отмечает министр.







- Мы рассказывали о Бурятии, приглашали на Байкал, делились впечатлениями от москвичей, которые уже побывали у нас, слушали концерт нашей несравненной Намгар и заряжались энергетикой от встречи, - добавила Мария Бадмацыренова.







В Москве туркомпаниям, блогерам и СМИ презентовали Бурятию. Об этом сообщает министр туризма республики Мария Бадмацыренова в Facebook.Представители Бурятии рассказывали о туристическом потенциале с 13:00 до 21:00.