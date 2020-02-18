Они находятся в пяти районах республики
На туристических маршрутах Бурятии зарегистрировано семь групп в количестве 43 человек. Тургруппы зафиксированы Кабанском, Баргузинском, Северо-Байкальском, Прибайкальском, Курумканском районах.
Регистрацией маршрутов занимаются специалисты Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Бурятии. Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия.
- Регистрация необходима для обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи. Также на сайте Главного управления можно заполнить форму для регистрации в онлайн-режиме, - рекомендуют спасатели.
Процедура абсолютно бесплатна и позволяет туристам заблаговременно ознакомиться с опасностями по дороге и научиться их преодолевать. А также рассчитывать на оперативную помощь спасателей при происшествии на маршруте – если в назначенное время турист не вышел на связь, его будут искать в заранее обозначенном месте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Телефон пожарно-спасательной службы «101».
На турмаршрутах в Бурятии идут семь групп
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