Содействие окажут росгвардейцы и дружинники
В Бурятии во время празднования Сагаалгана состоятся религиозные и культурно-массовые мероприятия с участием около 25 тысяч человек, из них 11 тысяч человек будут праздновать в Улан-Удэ. Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности МВД по Бурятии подготовило расчёты сил и средств.
- На обеспечение охраны общественного порядка запланировано задействовать около 700 сотрудников органов внутренних дел. Содействие окажут сотрудники Росгвардии и члены добровольных народных дружин, - прокомментировал старший инспектор по особым поручениям отдела УОООП МВД по Бурятии Андрей Хохоев.
Как сообщал «Байкал-Daily», в дни Дугжуубы и Сагаалгана в Улан-Удэ также усилят работу транспорта. 22 февраля, в день проведения обряда Дугжууба, с 17:00 и ориентировочно до 19:00, больше автобусов будет выделено в направлении микрорайона Верхняя Березовка, Лысая гора, Зелёный, Левый берег, 100-х кварталов и другие.
На прилегающих территориях будет организовано дежурство постов ДПС, проведено грейдирование для парковки автомобилей.
В Бурятии порядок в Сагаалган будут охранять 700 полицейских
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