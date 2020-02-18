Полученные в дар книги были перенаправлены в библиотеки республики
С 10 по 16 февраля Улан-Удэ присоединился к четвёртой общероссийской акции «Дарите книги с любовью». Акция приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Главная идея праздника – вдохновить людей дарить хорошие книги и показать, что бумажная книга остаётся актуальным подарком и не теряет своей ценности.
В течение недели республиканская детско-юношеская библиотека принимала в дар от постоянных читателей и друзей библиотеки детские книги: рассказы о животных, сказки, стихи, научно-познавательную литературу и другие детские книги. В результате проведённой акции было собрано более 200 книг.
Полученные в дар книги были перенаправлены в детские библиотеки республики Бурятия, в том числе в сельскую библиотеку села Мыла Закаменского района, которая в 2017 году пострадала от пожара. Остальные книги отправлены в детскую библиотеку Кабанского района, которая по итогам 2019 года стала одной из самых активной по работе с детьми.
В свою очередь сотрудники библиотеки обменивались книгами с друзьями и коллегами из библиотек других регионов, используя при этом сервисы Интернет-магазинов. Об этом сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.
В Бурятии провели акцию «Дарите книги с любовью»
Общество, Фото:
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