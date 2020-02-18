Старшеклассников Бурятии приглашают на чемпионат России по чтению вслух

Финал регионального этапа пройдёт 27 марта



Школьников Бурятии приглашают к участию в чемпионате России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20». Об этом сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.



По правилам чемпионата старшеклассники читают случайные отрывки из произведений современной и классической, русской и зарубежной литературы без предварительной подготовки. Отрывки готовятся организаторами.



На конкурсе оценивается техника чтения и артистизм участников. Возрастной ценз – от 14 до 17 лет включительно.



С 1 марта по марта отборочные туры будут проводиться на площадках библиотек, в образовательных школах и ссузах. В районах Бурятии отборочные туры проводят межпоселенческие центральные библиотеки, в Улан-Удэ – общеобразовательные школы и ссузы. В каждом отборочном туре выявляется один победитель, который отправляется на полуфинал регионального этапа. Полуфиналы пройдут 26 марта в Улан-Удэ, где будут определены 8-12 финалистов.



Финал регионального этапа состоится 27 марта на фестивале детской и юношеской книги «Бумажный ключ», где будет определён чемпион Бурятии.



Чемпион Бурятии станет участником всероссийского полуфинала в Иркутске, в мае, где встретится с 8-ю чемпионами других региональных этапов. Победитель всероссийского полуфинала в Иркутске получает возможность участвовать во всероссийском финале, который пройдёт на сцене школы-студии МХАТ имени Чехова в Москве в июле этого года. В Москве встретятся 7 победителей всероссийских полуфиналов, среди которых будет определён чемпион России.



Чемпионат в России пройдёт уже в 6-й раз, в прошлом сезоне он прошёл более чем в 90 городах, а количество участников превысило 100 тысяч. Призовой фонд составляет 300 тысяч рублей и передаётся чемпиону России.



Возрастное ограничение 12+