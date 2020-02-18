 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Февраля

17 Февраля

Популярное

Старшеклассников Бурятии приглашают на чемпионат России по чтению вслух

Старшеклассников Бурятии приглашают на чемпионат России по чтению вслух
Общество,  Фото:pixabay.com
Финал регионального этапа пройдёт 27 марта

Школьников Бурятии приглашают к участию в чемпионате России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 20». Об этом сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.

По правилам чемпионата старшеклассники читают случайные отрывки из произведений современной и классической, русской и зарубежной литературы без предварительной подготовки. Отрывки готовятся организаторами.

На конкурсе оценивается техника чтения и артистизм участников. Возрастной ценз – от 14 до 17 лет включительно.

С 1 марта по марта отборочные туры будут проводиться на площадках библиотек, в образовательных школах и ссузах. В районах Бурятии отборочные туры проводят межпоселенческие центральные библиотеки, в Улан-Удэ – общеобразовательные школы и ссузы. В каждом отборочном туре выявляется один победитель, который отправляется на полуфинал регионального этапа. Полуфиналы пройдут 26 марта в Улан-Удэ, где будут определены 8-12 финалистов.

Финал регионального этапа состоится 27 марта на фестивале детской и юношеской книги «Бумажный ключ», где будет определён чемпион Бурятии.

Чемпион Бурятии станет участником всероссийского полуфинала в Иркутске, в мае, где встретится с 8-ю чемпионами других региональных этапов. Победитель всероссийского полуфинала в Иркутске получает возможность участвовать во всероссийском финале, который пройдёт на сцене школы-студии МХАТ имени Чехова в Москве в июле этого года. В Москве встретятся 7 победителей всероссийских полуфиналов, среди которых будет определён чемпион России.

Чемпионат в России пройдёт уже в 6-й раз, в прошлом сезоне он прошёл более чем в 90 городах, а количество участников превысило 100 тысяч. Призовой фонд составляет 300 тысяч рублей и передаётся чемпиону России. 

Возрастное ограничение 12+
чемпионат чтение вслух литература образование школа конкурс чемпионат России Бурятия Улан-Удэ библиотека
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Конкурс Маслениц в Улан-Удэ закончится их сожжением
Конкурс Маслениц в Улан-Удэ закончится их сожжением
Общество, 18.02.2020
Это будет сделано с согласия авторов и для соблюдения традиций
Забайкалье впервые примет чемпионат ДФО по тайскому боксу
Забайкалье впервые примет чемпионат ДФО по тайскому боксу
Общество, 18.02.2020
На соревнования поедут спортсмены из Бурятии
Более 5000 школьников Улан-Удэ приняли участие в IT-акции
Более 5000 школьников Улан-Удэ приняли участие в IT-акции
Общество, 18.02.2020
На уроке ребята узнали, что такое «персональные помощники»
На Масленицу в Иркутске будет ограничена продажа алкоголя
На Масленицу в Иркутске будет ограничена продажа алкоголя
Общество, 18.02.2020
Главный городской праздник пройдёт 1 марта у дворца спорта «Труд»
«Кубок вызова» в Селенгинске выиграли волейболисты из Улан-Удэ
«Кубок вызова» в Селенгинске выиграли волейболисты из Улан-Удэ
Общество, 18.02.2020
Кижингинцы – вторые, команда Кабанского района – третья
В Бурятии провели акцию «Дарите книги с любовью»
В Бурятии провели акцию «Дарите книги с любовью»
Общество, 18.02.2020
Полученные в дар книги были перенаправлены в библиотеки республики
В Чите из-за «Масленичного шествия» ограничат движение транспорта
В Чите из-за «Масленичного шествия» ограничат движение транспорта
Общество, 18.02.2020
В течение недели в столице Забайкалья пройдут мероприятия, посвящённые Масленице
Переход через Байкал покажет возможности озера для подготовки к экспедициям
Переход через Байкал покажет возможности озера для подготовки к экспедициям
Общество, 18.02.2020
Члены Русского географического общества пройдут по льду от Танхоя до Листвянки
В Улан-Удэ откроется выставка «Философия вечной души»
В Улан-Удэ откроется выставка «Философия вечной души»
Общество, 18.02.2020
Она будет приурочена к празднованию Белого месяца
Иркутск и Сеул свяжет прямой авиарейс
Иркутск и Сеул свяжет прямой авиарейс
Общество, 18.02.2020
Он начнёт действовать с апреля
В Бурятии более 500 военных инженеров повысят мастерство
В Бурятии более 500 военных инженеров повысят мастерство
Общество, 18.02.2020
Военные будут искать взрывоопасные предметы и проделывать проходы в завалах
Бурятских певцов зовут на международный конкурс
Бурятских певцов зовут на международный конкурс
Общество, 18.02.2020
«Бельведер» — один из крупнейших международных конкурсов
Под Иркутском осуждённые сшили тёплые жилеты детям
Под Иркутском осуждённые сшили тёплые жилеты детям
Общество, 18.02.2020
Осуждённые сшили 14 жилетов и 50 пар носков для детей
^