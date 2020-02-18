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В Улан-Удэ четвёртую поездку в трамвае хотят сделать бесплатной

В Улан-Удэ четвёртую поездку в трамвае хотят сделать бесплатной
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Необычную инициативу обсуждают сейчас в мэрии

Четвёртая поездка в муниципальном транспорте может стать бесплатной. Такая инициатива сейчас обсуждается в администрации Улан-Удэ. заявил мэр Игорь Шутенков в программе «Точка зрения».

- Сегодня мы рассматриваем такую идею, чтобы на нашем муниципальном транспорте – на трамвае, четвёртую поездку сделать бесплатной. Но это возможно только для тех пассажиров, кто расплачивается либо карточкой, либо телефоном, либо иным каким-то гаджетом. Потому что в электронной системе можно отследить первая это поездка, или вторая, третья или четвёртая, - сказал мэр города.

По словам Игоря Шутенкова, чтобы эти механизмы заработали в автобусах, необходимо перевести их на безналичный расчёт.

- С июля этого года планируется внедрение в автобусах кассового аппарата. Если будет внедрён кассовый аппарат, то водителю будет просто интереснее работать безналичным расчётом, - отметил мэр.

Такой вариант расчёта может стать приоритетным в связи с тем, что законом о применении контрольно-кассовой техники в РФ требования к регулярным перевозкам ужесточаются, сообщили в пресс-службе администрации города.
трамвай общественный транспорт
 
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