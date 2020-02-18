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«Кубок вызова» в Селенгинске выиграли волейболисты из Улан-Удэ

«Кубок вызова» в Селенгинске выиграли волейболисты из Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Кижингинцы – вторые, команда Кабанского района – третья

15 февраля в Кабанском районе Бурятии прошёл ежегодный волейбольный турнир среди мужских команд «Кубок вызова». Соревнования проводились в посёлке Селенгинск.

Победителем турнира стала команда БГУ из Улан-Удэ. Второе место заняла команда Кижингинского района. Хозяева соревнований – сборная Кабанского района замкнула тройку призёров.

Как сообщает паблик «Спортивные мероприятия в Кабанском районе», продолжается подготовка к республиканским сельским спортивным играм, которые пройдут в Кижингинском районе с 23 по 27 июня этого года. Отборочные по игровым видам спорта состоятся в апреле.
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