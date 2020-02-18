«Кубок вызова» в Селенгинске выиграли волейболисты из Улан-Удэ

Кижингинцы – вторые, команда Кабанского района – третья



15 февраля в Кабанском районе Бурятии прошёл ежегодный волейбольный турнир среди мужских команд «Кубок вызова». Соревнования проводились в посёлке Селенгинск.



Победителем турнира стала команда БГУ из Улан-Удэ. Второе место заняла команда Кижингинского района. Хозяева соревнований – сборная Кабанского района замкнула тройку призёров.



Как сообщает паблик «Спортивные мероприятия в Кабанском районе», продолжается подготовка к республиканским сельским спортивным играм, которые пройдут в Кижингинском районе с 23 по 27 июня этого года. Отборочные по игровым видам спорта состоятся в апреле.

