В Бурятии композитор Пурбо Дамиранов выпустил сборник песен

Книга «Моя Бурятия» «Минии Буряад орон» - это второй том автора



В конце 2019 года вышла в свет книга композитора Пурбо Дамиранова «Моя Бурятия. Минии Буряад орон». Книга издана в рамках государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка», сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.



«Моя Бурятия. Минии Буряад орон» – первый авторский сборник песен композитора Пурбо Дамиранова. В него вошло большинство песен автора, расположенных по разделам, где песни выстроены по алфавиту. Некоторые песни представлены в виде одной мелодии с гитарной цифровой аккордовой системой обозначений. Кроме фортепианного и гитарного аккомпанемента, включены в сопровождении народных инструментов: смычковый – морин хуур, струнно-щипковый – ятага.



В главе «Арадай дуунууд» содержатся записи бурятских народных песен, записанные от тёти композитора Надежды Бабасановны Буянтуевой, и песня его сына Мунко.



В книгу вошли песни восхваления, песни о родной стороне, песни юности, песни о любви, романсы, народные песни.



Эта книга Пурбо Дамиранова – второй том. Первый вышел в 2004 году и посвящён отцу автора, композитору Найдану Дамиранову.



- Я благодарен всем тем, кто помогал в организации юбилейных мероприятий, посвящённых моему отцу - Найдану Бадмацыреновичу Дамиранову, а также в создании фильма и открытии памятника отцу. Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто поделился своими воспоминаниями, оказал посильную помощь. Надеюсь, что книга найдёт своих читателей, а песни – новых исполнителей, - отметил Пурбо Дамиранов.



Справка:



Пурбо Дамиранов – выпускник улан-удэнского музыкального училища и Уральской консерватории. Внёс вклад в музыкальную культуру Бурятии и как организатор (был художественным руководителем ансамбля песни и танца «Байкал», музыкальным редактором и звукорежиссёром Бурятского радио, а с 2004-го года возглавляет Союз композиторов Бурятии), и как автор многочисленных музыкальных произведений различных жанров – вокально-симфонического, симфонического, камерного (инструментального и вокального), пьес для оркестра бурятских народных инструментов.



По всей республике звучат его песни. Недаром говорят, что композитор унаследовал песенный дар своего отца, известного композитора-песенника Найдана Дамиранова. Его песни не раз отмечались на республиканских конкурсах. Так, на республиканском конкурсе композиторов 1992 года его песня «Ерэхэб гээ бэлэйш» («Ожидание») на стихи Дашабылова в исполнении Аюржанаевой была признана «Лучшей песней года». Столь же высокой оценки удостоились в 1993 году песни «Синие ели» на стихи Дондока Улзытуева в исполнении Даримы и Дулмы Дугдановых и в 1994 году «Сэлмэг үдэшэ» («Ясный вечер») на стихи Батоева в исполнении трио Дымбрыловых.



На конкурсе «Песня-95», организованном ВАРКом, песня «Захяа дуун» («Наказ») на стихи Г. Чимитова, а в 2001 году песня «Абын hэшхэл» («Наказ отца») на стихи Б. Юндунова в исполнении народного артиста СССР Д. Дашиева удостоились I-й премии. Песня «Нангин тоонто Буряадни» («Моя Бурятия») на стихи А.Бадаева в конкурсе на гимн Бурятии получила II-ю премию.

