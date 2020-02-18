В преддверии Нового года по буддийскому календарю здесь пройдут хуралы
Московское представительство Буддийской традиционной Сангхи России переехало. Оно начинает работу по адресу: Барыковский переулок, дом 9, стр. 2, ст. метро «Кропоткинская». Теперь именно здесь проводятся молебны, принимают ламы-астрологи и лекари, сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.
В преддверии Нового года по буддийскому календарю в московском представительстве пройдут хуралы (молебны).
В дальнейшем хуралы в представительстве будут проводиться ежедневно по расписанию, которое будет публиковаться на месяц заранее. Также будут вести приём ламы-астрологи и эмчи-ламы (практикующие врачи буддийской медицины) и работать массажисты и иглорефлексотерапевты.
Московское представительство Буддийской Сангхи переехало
Общество, Фото:
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В преддверии Нового года по буддийскому календарю здесь пройдут хуралы
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