Московское представительство Буддийской Сангхи переехало

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В преддверии Нового года по буддийскому календарю здесь пройдут хуралы



Московское представительство Буддийской традиционной Сангхи России переехало. Оно начинает работу по адресу: Барыковский переулок, дом 9, стр. 2, ст. метро «Кропоткинская». Теперь именно здесь проводятся молебны, принимают ламы-астрологи и лекари, сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.



В преддверии Нового года по буддийскому календарю в московском представительстве пройдут хуралы (молебны).



В дальнейшем хуралы в представительстве будут проводиться ежедневно по расписанию, которое будет публиковаться на месяц заранее. Также будут вести приём ламы-астрологи и эмчи-ламы (практикующие врачи буддийской медицины) и работать массажисты и иглорефлексотерапевты.





