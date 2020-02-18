Сборная республики привезла четыре золота, два серебра и одну бронзу
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Сегодня в аэропорту «Байкал» встретили победителей и призёров чемпионата России по вольной борьбе среди глухих. Борцы республиканской спортивной адаптивной школы привезли семь медалей: четыре золота, два серебра и одну бронзу.
Чемпионат России по вольной борьбе среди глухих состоялся во Владимире. Раднаев Бальжи-Нима стал чемпионом в весовой категории 57 кг, не было равных в весовой категории 61 кг Цырендоржиеву Дабе, золото в весе 65кг у Евтюгина Сергея, и в категории 79 кг – у Цоктоева Александра.
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Серебряные медали завоевали Торпинкеев Руслан и Капустин Николай в весовых категориях 61кг и 79кг соответственно.
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Бронзовым призёром стал Женаев Баир в весовой категории 65 кг.
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- Мы вами гордимся. Мы вами восхищаемся. Спасибо вам за труд, за победы. Готовимся к чемпионату мира, - приветствовала участников директор Центра спортивной подготовки Бурятии Юлия Коцюба.
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Всего в чемпионате приняли участие более 120 спортсменов из 22 регионов страны. В общекомандном зачете Бурятия заняла первое место, сообщает пресс-служба минспорта республики.
В Улан-Удэ встретили чемпионов России по борьбе
Общество, Фото:
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