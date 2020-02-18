От Бурятии в список участников фестиваля попали два спектакля
С 20 по 28 мая в Новосибирске пройдёт VI межрегиональный театральный фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит 2020». В список участников были отобраны 18 спектаклей. В него также вошёл спектакль Бурятского драматического театра «Аламжи». (12+)
- Спектакль вырос из эскиза, созданного Артёмом Устиновым на творческой лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг», прошедшей в апреле 2019 года под руководством Олега Лоевского. Лаборатория была посвящена поиску форм театрального воплощения национального эпоса «Аламжи Мэргэн». Нужно отметить, что театром был выбран уникальный эхирит-булагатский вариант эпоса, записанный учёным Цыбеном Жамсарано от улигершина Елбона Шалбыкова в 1903 году, - сообщает пресс-служба Бурятского драмтеатраю
Премьера спектакля «Аламжи» состоялась в ноябре прошлого года. Режиссёр Артём Устинов воплотил на сцене своё видение бурятского эпоса об Аламжи Мэргэне и его сестрице Агуй Гоохон и соединил древнее предание с современностью. В постановке затронуты извечные темы –это любовь и верность, зависть и ревность, жизнь и смерть.
В январе «Аламжи» был показан театральному критику, эксперту национальной премии «Золотая маска» Ниязу Игламову.
Увидеть спектакль «Аламжи» на сцене Буряад театра можно будет 13 марта.
Как сообщал «Байкал-Daily», также участником «Ново-Сибирского транзита 2020» стал спектакль «Наводнение» Русского драматического театра имени Бестужева.
Бурятский «Аламжи» участвует в «Ново-Сибирском транзите»
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