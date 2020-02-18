Александр Богомоев и Балдан Цыжипов прилетают в Улан-Удэ завтра утром
Болельщиков призывают достойно встретить бурятских борцов, прилетающих завтра в Улан-Удэ с чемпионата Европы. Информация появилась в паблике «Борцы Бурятии» и группе Александра Богомоева во «ВКонтакте».
- Информация для желающих встретить чемпиона Европы Александра Богомоева и бронзового призёра Балдана Цыжипова: наши спортсмены прилетят в среду, 19 февраля в 8 часов утра, - пишут в соцсети.
Пост набрал множество лайков, в комментариях очевидцы сообщают, что встретили спортсменов в Москве.
- Можно и нужно задавить объятиями, цветами, верными рукопожатиями! А потом дать им выспаться, - отметил один из пользователей.
На чемпионате Европы в Риме Александр Богомоев завоевал золотую медаль, которую посвятил памяти убитого Юрия Власко. Балдан Цыжипов выиграл бронзу.
Бурятских борцов достойно встретят в Улан-Удэ
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