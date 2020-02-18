Члены Русского географического общества пройдут по льду от Танхоя до Листвянки
Пеший переход через Байкал по историческому маршруту от посёлка Танхой (республика Бурятия) до посёлка Листвянка (Иркутская область) организовали участники московского и иркутского отделений Русского географического общества 21-22 февраля. За двое суток с ночёвкой в палатках на льду они пройдут 42 км. Это самый короткий путь через Байкал. В составе группы – 12 человек, имеющих опыт наземных и морских экспедиций и восхождений на самые высокие вершины мира.
Основная цель перехода – показать российским и зарубежным туристам и альпинистам возможности зимнего Байкала для подготовки к экспедициям, например, по программе «7 вершин», а также на Северный или Южный полюс. Прогнозируемая температура ночью – минус 20 градусов, днём – минус 15 градусов. На маршруте возможны торосы и трещины.
Во время движения по маршруту планируется собрать фото- и видеоматериалы, чтобы продемонстрировать условия прохождения, требуемую экипировку, открывающиеся пейзажи заповедной природы Байкала.
Для пешего перехода выбран путь с историей: в начале XX века здесь по льду Байкала прокладывали железную дорогу от порта в Танхое до порта Байкал. Это был стратегический участок, связывающий два берега. В этом году Байкальской переправе 120 лет. Переход привлечёт внимание к маршруту и обратит внимание на необходимость всесезонного сообщения между берегами на Южном Байкале. Удобная транспортная логистика увеличит привлекательность территории для туристов. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Республики Бурятия.
Переход через Байкал покажет возможности озера для подготовки к экспедициям
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Главный городской праздник пройдёт 1 марта у дворца спорта «Труд»
Кижингинцы – вторые, команда Кабанского района – третья
Полученные в дар книги были перенаправлены в библиотеки республики
В течение недели в столице Забайкалья пройдут мероприятия, посвящённые Масленице
Члены Русского географического общества пройдут по льду от Танхоя до Листвянки
Она будет приурочена к празднованию Белого месяца
Он начнёт действовать с апреля
Она заняла 2 место с результатом 110 кг
Военные будут искать взрывоопасные предметы и проделывать проходы в завалах
«Бельведер» — один из крупнейших международных конкурсов
Осуждённые сшили 14 жилетов и 50 пар носков для детей
Выступление команды «Буряты» в Высшей лиге понравилось далеко не всем
Профилактическое мероприятие пройдёт вечером 19 февраля
Маршрут продлили по просьбам пассажиров
Только за неделю зарегистрировано более пяти тысяч случаев ОРВИ