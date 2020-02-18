Переход через Байкал покажет возможности озера для подготовки к экспедициям

Члены Русского географического общества пройдут по льду от Танхоя до Листвянки



Пеший переход через Байкал по историческому маршруту от посёлка Танхой (республика Бурятия) до посёлка Листвянка (Иркутская область) организовали участники московского и иркутского отделений Русского географического общества 21-22 февраля. За двое суток с ночёвкой в палатках на льду они пройдут 42 км. Это самый короткий путь через Байкал. В составе группы – 12 человек, имеющих опыт наземных и морских экспедиций и восхождений на самые высокие вершины мира.



Основная цель перехода – показать российским и зарубежным туристам и альпинистам возможности зимнего Байкала для подготовки к экспедициям, например, по программе «7 вершин», а также на Северный или Южный полюс. Прогнозируемая температура ночью – минус 20 градусов, днём – минус 15 градусов. На маршруте возможны торосы и трещины.



Во время движения по маршруту планируется собрать фото- и видеоматериалы, чтобы продемонстрировать условия прохождения, требуемую экипировку, открывающиеся пейзажи заповедной природы Байкала.



Для пешего перехода выбран путь с историей: в начале XX века здесь по льду Байкала прокладывали железную дорогу от порта в Танхое до порта Байкал. Это был стратегический участок, связывающий два берега. В этом году Байкальской переправе 120 лет. Переход привлечёт внимание к маршруту и обратит внимание на необходимость всесезонного сообщения между берегами на Южном Байкале. Удобная транспортная логистика увеличит привлекательность территории для туристов. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Республики Бурятия.

