 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Февраля

17 Февраля

Популярное

Забайкалье впервые примет чемпионат ДФО по тайскому боксу

Забайкалье впервые примет чемпионат ДФО по тайскому боксу
Общество,  Фото:pixabay.com
На соревнования поедут спортсмены из Бурятии

В Чите с 21 по 23 февраля пройдут чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тайскому боксу.

Участниками спортивного события станут порядка 200 лучших спортсменов, взрослых мужчин и женщин, юниоров и девушек от 16-ти лет и старше, старших юношей 14-15 лет, юношей и девушек от 12 лет из Республики Бурятия, Амурской области, Приморского и Забайкальского краёв.

Бои будут проходить на одном ринге в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» Забайкальского государственного университета. Торжественное открытие соревнований состоится 21 февраля в 16:00.

В Забайкальском крае тайским боксом занимается порядка 400 человек. За последние годы он обрёл популярность среди забайкальцев. Им занимаются как ребята из краевого центра, так и из районов. Взрослых спортсменов в этом виде спорта в регионе пока нет, однако подрастает поколение ребят, которых забайкальские тренеры готовят к спортивной карьере.

- Федерация достаточно молодая, существует всего пять лет. Но на сегодняшний день есть уже призёры первенства России, первенства мира, – отмечает председатель федерации тайского бокса Забайкальского края Рустам Байраков. – Для нашего региона это значимый турнир, так как по результатам соревнований пройдёт отбор спортсменов на первенство и чемпионат России.

Представители федерации в пределах региона активно проводят работу с воспитанниками детских домов. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

Справка

Тайский бокс, или муай-тай — боевое искусство Таиланда, произошедшее из древнего тайского боевого искусства муай боран и схожее с другими индокитайскими боевыми искусствами. Термин «муай» исходит от санскритского мавья и тай, в переводе означая «поединок свободных» или «свободный бой». В современном муай-тай можно наносить удары кулаками, ступнями, голенями, локтями и коленями — из-за этого муай-тай называют «боем восьми конечностей», что придаёт зрелищность поединкам.

Возрастное ограничение 6+
спорт тайский бокс чемпионат чемпионат ДФО первенство первенство ДФО Чита восточные единоборства
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Более 5000 школьников Улан-Удэ приняли участие в IT-акции
Более 5000 школьников Улан-Удэ приняли участие в IT-акции
Общество, 18.02.2020
На уроке ребята узнали, что такое «персональные помощники»
На Масленицу в Иркутске будет ограничена продажа алкоголя
На Масленицу в Иркутске будет ограничена продажа алкоголя
Общество, 18.02.2020
Главный городской праздник пройдёт 1 марта у дворца спорта «Труд»
«Кубок вызова» в Селенгинске выиграли волейболисты из Улан-Удэ
«Кубок вызова» в Селенгинске выиграли волейболисты из Улан-Удэ
Общество, 18.02.2020
Кижингинцы – вторые, команда Кабанского района – третья
В Бурятии провели акцию «Дарите книги с любовью»
В Бурятии провели акцию «Дарите книги с любовью»
Общество, 18.02.2020
Полученные в дар книги были перенаправлены в библиотеки республики
В Чите из-за «Масленичного шествия» ограничат движение транспорта
В Чите из-за «Масленичного шествия» ограничат движение транспорта
Общество, 18.02.2020
В течение недели в столице Забайкалья пройдут мероприятия, посвящённые Масленице
Переход через Байкал покажет возможности озера для подготовки к экспедициям
Переход через Байкал покажет возможности озера для подготовки к экспедициям
Общество, 18.02.2020
Члены Русского географического общества пройдут по льду от Танхоя до Листвянки
В Улан-Удэ откроется выставка «Философия вечной души»
В Улан-Удэ откроется выставка «Философия вечной души»
Общество, 18.02.2020
Она будет приурочена к празднованию Белого месяца
Иркутск и Сеул свяжет прямой авиарейс
Иркутск и Сеул свяжет прямой авиарейс
Общество, 18.02.2020
Он начнёт действовать с апреля
В Бурятии более 500 военных инженеров повысят мастерство
В Бурятии более 500 военных инженеров повысят мастерство
Общество, 18.02.2020
Военные будут искать взрывоопасные предметы и проделывать проходы в завалах
Бурятских певцов зовут на международный конкурс
Бурятских певцов зовут на международный конкурс
Общество, 18.02.2020
«Бельведер» — один из крупнейших международных конкурсов
Под Иркутском осуждённые сшили тёплые жилеты детям
Под Иркутском осуждённые сшили тёплые жилеты детям
Общество, 18.02.2020
Осуждённые сшили 14 жилетов и 50 пар носков для детей
Игра бурятских КВНщиков разделила пользователей на два лагеря
Игра бурятских КВНщиков разделила пользователей на два лагеря
Общество, 18.02.2020
Выступление команды «Буряты» в Высшей лиге понравилось далеко не всем
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
Общество, 18.02.2020
Профилактическое мероприятие пройдёт вечером 19 февраля
^