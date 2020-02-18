Забайкалье впервые примет чемпионат ДФО по тайскому боксу

На соревнования поедут спортсмены из Бурятии



В Чите с 21 по 23 февраля пройдут чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тайскому боксу.



Участниками спортивного события станут порядка 200 лучших спортсменов, взрослых мужчин и женщин, юниоров и девушек от 16-ти лет и старше, старших юношей 14-15 лет, юношей и девушек от 12 лет из Республики Бурятия, Амурской области, Приморского и Забайкальского краёв.



Бои будут проходить на одном ринге в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» Забайкальского государственного университета. Торжественное открытие соревнований состоится 21 февраля в 16:00.



В Забайкальском крае тайским боксом занимается порядка 400 человек. За последние годы он обрёл популярность среди забайкальцев. Им занимаются как ребята из краевого центра, так и из районов. Взрослых спортсменов в этом виде спорта в регионе пока нет, однако подрастает поколение ребят, которых забайкальские тренеры готовят к спортивной карьере.



- Федерация достаточно молодая, существует всего пять лет. Но на сегодняшний день есть уже призёры первенства России, первенства мира, – отмечает председатель федерации тайского бокса Забайкальского края Рустам Байраков. – Для нашего региона это значимый турнир, так как по результатам соревнований пройдёт отбор спортсменов на первенство и чемпионат России.



Представители федерации в пределах региона активно проводят работу с воспитанниками детских домов. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Справка



Тайский бокс, или муай-тай — боевое искусство Таиланда, произошедшее из древнего тайского боевого искусства муай боран и схожее с другими индокитайскими боевыми искусствами. Термин «муай» исходит от санскритского мавья и тай, в переводе означая «поединок свободных» или «свободный бой». В современном муай-тай можно наносить удары кулаками, ступнями, голенями, локтями и коленями — из-за этого муай-тай называют «боем восьми конечностей», что придаёт зрелищность поединкам.



Возрастное ограничение 6+

