Росгвардейцы Бурятии сильнейшие в округе по троеборью

Более 50 росгвардейцев Дальневосточного региона сражались за звание сильнейших в зимнем офицерском многоборье



Росгвардейцы Бурятии завоевали золото чемпионата Восточного округа по троеборью. Победители и призёры вошли в сборную Восточного округа для участия во всероссийском чемпионате войск национальной гвардии.



Всего в соревнованиях Дальневосточного региона приняли участие более 50 росгвардейцев.



Спортсмены соревновались в меткости из пистолета Макарова, в плавании свободным стилем на дистанции 300 метров и лыжной гонке на 10 километров классическим или коньковым ходом.



По сумме баллов двух соревновательных дней определились победители и призёры. Лучшими стали спортсмены из Бурятии, серебро у сборной Еврейской автономной области, замкнули тройку лидеров офицеры Амурской области. Росгвардейцы Бурятии победили с существенным отрывом, опередив своих коллег из Биробиджана более чем на 500 баллов.



В личном первенстве росгвардейцы Бурятии показали также отличные результаты: сотрудник СОБР майор полиции Алексей занял второе место, на третьем месте сотрудник ОМОН капитан полиции Вячеслав.



Перед чемпионатом войск Росгвардии, который состоится с 10 по 13 марта в Новосибирске, сборная команда Восточного округа примет участие в тренировочных сборах. Они пройдут в Хабаровске, Благовещенске и Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

