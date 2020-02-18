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В Бурятии боксане Наталье Шадриной выплатят 400 тысяч

В Бурятии боксане Наталье Шадриной выплатят 400 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спортсменка смогла дойти до четвертьфинала чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ

14 февраля вышел указ главы Бурятии о предоставлении единовременной выплаты участнику чемпионат мира по боксу-2019 Наталье Шадриной и её тренеру Бато-Мунко Ванкееву. Спортсменка и её тренер получат по 400 тысяч рублей.

Выплата предоставлена в целях материального стимулирования спортсмена и тренера, говорится в указе.


Как сообщал «Байкал-Daily», Наталья Шадрина на чемпионате мира по боксу, который проходил в Улан-Удэ, была капитаном сборной России. Она легко пробилась в четвертьфинал, но в полуфинал выйти не смогла.

В декабре Наталья Шадрина завоевала золото Кубка мира нефтяных стран.

По итогам контрольных спаррингов напрямую на европейский олимпийский квалификационный турнир в Лондоне Наталья Шадрина не отобралась. Однако она вместе с ещё одной спортсменкой из Бурятии Даримой Сандаковой находится в резервном составе сборной.

Напомним, на чемпионате мира-2019 в Улан-Удэ серебро завоевала представительница Бурятии Людмила Воронцова. Федерация бокса России наградила Людмилу наравне с чемпионками.


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