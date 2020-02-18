Вице-президент российской федерации борьбы: «Буряты творят историю!»

«Бурятия живёт в большом ожидании чемпионата России», - считает Арсен Фадзаев
Первый вице-президент федерации спортивной борьбы России, двукратный олимпийский чемпион, сенатор Арсен Фадзаев, комментируя итоги чемпионата Европы, выделил медали двух вольников из Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошедшем в Риме чемпионате Европы Александр Богомоев взял золотую медаль, которую посвятил памяти убитого Юрия Власко. Балдан Цыжипов завоевал бронзу.
Российские вольники уверенно выиграли общекомандный зачёт, как в очковом рейтинге, так и в медальном (пять золотых, две серебряные и одна бронзовая медали).
— Команда выступила отлично, восемь медалей в десяти весах, и при этом пять чемпионов, - цитирует Арсена Фадзаева WRESTRUS.RU. – И это выступление — абсолютно закономерное, наши ребята не то что в Европе — в мире сильнее всех. Жаль, что на волоске упустил шестое золото для команды Магомедрасул Газимагомедов, это чистой воды невезение. В Риме боролся процентов на 60 не основной состав, и даже такой командой мы все равно на голову выше наших оппонентов. Немаловажна ещё и атмосфера внутри команда — все дружные. Надеюсь, что и на Олимпиаде покажем класс, и что нам ещё ко всему будет и везти!
В олимпийский год чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин примет Улан-Удэ. Национальный чемпионат состоится с 23 по 27 апреля.
— Буряты творят историю, такого не было никогда, и я отмечу, что именно решение о проведении чемпионата подстегнуло ребят! - прокомментировал Арсен Фадзаев. – Знаете, победу Богомоева я тоже выделю — это здорово для республики, что у них вновь есть чемпион. Бронза Балдана Цыжипова и вовсе с золотым отливом не то что для Бурятии, но и для всей страны. А то, что там будет чемпионат России — республика уже живёт в большом ожидании. Борьбу там любят, а чемпионата страны там не было 30 лет. Бурятии нужно помогать в развитии. Буряты умеют бороться, что сегодня и показывают результаты чемпионата Европы. Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов здесь, представители республики ездят по различным соревнованиям, были и в Красноярске, и в Новосибирске — смотрят, оценивают — и все для того, чтобы предолимпийский чемпионат России провести на высоком уровне. Бурятию, да и всю Россию, ждёт большой праздник!
На днях главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев обратился к главе Бурятии с просьбой выделить жильё Александру Богомоеву и Балдану Цыжипову.
Вице-президент российской федерации борьбы: «Буряты творят историю!»
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