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Улан-удэнец получил срок за оскорбление полицейского

Улан-удэнец получил срок за оскорбление полицейского
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяный мужчина не хотел отправляться в дежурную часть

Улан-удэнец признан виновным в применении насилия и в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей.

Установлено, что в июне 2019 года он был задержан сотрудниками транспортной полиции на железнодорожном вокзале Улан-Удэ за появление в общественных местах в состоянии опьянения. На просьбу сотрудников пройти дежурную часть для составления административного протокола. Однако мужчина отказался и публично оскорбил полицейского.

После принудительного доставления в дежурную часть, он публично оскорбил находящегося там другого полицейского и применил к нему насилие.

Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, возложив обязанность дважды в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
полиция
 
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