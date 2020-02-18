Житель Иркутской области из ревности убил возлюбленную и её сожителя

Мужчина заключён под стражу



Следственным отделом по города Нижнеудинск СУ СКР по Иркутской области предъявлено обвинение 24-летнему жителю города Алзамай в убийстве двух лиц.



По версии следствия, ночью 9 февраля обвиняемый неоднократно звонил своей бывшей сожительнице и высказывал в её адрес угрозы, в связи с чем девушка со своим сожителем решили уехать из дома и вышли на улицу.



Обвиняемый, прихватив с собой нож, уже поджидал их возле дома. Первой жертвой преступления стала 28-летняя девушка, злоумышленник нанёс ей множественные ножевые ранения, затем аналогичным способом расправился с 29-летним мужчиной.



- Молодой человек был задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Следователям СКР он пояснил, что совершил убийство на почве ревности, - сообщает пресс-служба регионального Следкома.



Обвиняемый заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

