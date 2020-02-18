Бизнесмена оштрафовали на три тысячи рублей
Как выявила прокурорская проверка, в Еравнинском районе Бурятии индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность по предоставлению гостиничных услуг, нарушал закон о рекламе.
На одной из улиц села Сосново-Озерское предпринимателем размещён рекламный баннер без соответствующего разрешения органа местного самоуправления.
Законом определено, что установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения, выдаваемого органом местного самоуправления муниципального района, на территории которого предполагается осуществлять установку и эксплуатацию данной конструкции. При этом самовольная установка рекламной конструкции не допускается.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело. Решением Арбитражного суда Бурятии предпринимателя оштрафовали на три тысячи рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии предпринимателя оштрафовали за рекламный баннер
Общество, Фото:
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