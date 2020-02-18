По данным Бурятского гидрометцентра, 18 февраля по республике ночью по северным районам местами небольшой снег
Днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2-7, местами до 14 м/с. Температура ночью 24-29, местами 15-20, днём 10-15, местами 2-7 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью 23-25, днём 9-11 мороза.
В Улан-Удэ без осадков
Общество, Фото:
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