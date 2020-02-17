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В Улан-Удэ инспекторы ГИБДД дарили водителям «валентинки»

В Улан-Удэ инспекторы ГИБДД дарили водителям «валентинки»
Общество, 
Водителей попросили «не огорчать любимых аварийными ситуациями»

В столице Бурятии сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов позаботиться о своих любимых. Участникам профилактической акции подарили «валентинки» с рекомендациями по соблюдению правил дорожного движения.

Автоинспекторы отметили, что соблюдение ПДД тоже является проявлением любви и заботы к своим близким. «Не огорчайте своих любимых аварийными ситуациями на дороге, позаботьтесь о безопасности», - обращались полицейские к водителям.

Автомобилистов призвали выбирать безопасную скорость движения, быть внимательными за рулём, использовать ремни безопасности и не допускать фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

Пешеходам полицейские подарили светоотражатели в форме сердец и попросили поделиться ими со своими любимыми, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
ГИБДД водители
 
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