Водителей попросили «не огорчать любимых аварийными ситуациями»
В столице Бурятии сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов позаботиться о своих любимых. Участникам профилактической акции подарили «валентинки» с рекомендациями по соблюдению правил дорожного движения.
Автоинспекторы отметили, что соблюдение ПДД тоже является проявлением любви и заботы к своим близким. «Не огорчайте своих любимых аварийными ситуациями на дороге, позаботьтесь о безопасности», - обращались полицейские к водителям.
Автомобилистов призвали выбирать безопасную скорость движения, быть внимательными за рулём, использовать ремни безопасности и не допускать фактов управления транспортом в состоянии опьянения.
Пешеходам полицейские подарили светоотражатели в форме сердец и попросили поделиться ими со своими любимыми, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ инспекторы ГИБДД дарили водителям «валентинки»
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