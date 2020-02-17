У беременной женщины случилось осложнение
Врачи спасли маму и ребёнка в родильном отделении Кяхтинской больницы.
- 13 февраля жительница района должна была родить, но возникло осложнение, которое поставило под угрозу жизнь женщины и ребёнка. Женщину успели вовремя доставить в больницу, где ей оказали первую доврачебную помощь, - сообщает blog_kyakhta.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе врачи Баунтовской больницы спасли жизнь роженице, которой потребовалась срочная операция.
В Бурятии врачи спасли жизнь роженице
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