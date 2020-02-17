Появляются новые подробности празднования Сагаалгана в Кремле
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 и 26 февраля в Государственном Кремлёвском дворце впервые отметят Восточный Новый год – праздник Сагаалган. Празднование года Белой Мыши состоится в рамках Дней культуры Бурятии в Москве. Ранее была объявлена программа празднования Сагаалгана в Кремле.
Сегодня стало известно, что один из разделов выставки «Бурятия — место встречи, пространство без границ» разместится в традиционной бурятской юрте.
- Внутри войлочного жилища будут показаны ритуальная и обрядовая основа Восточного Нового года — Сагаалгана: буддийские скульптуры, тхангка божества, ритуальные предметы, раскрывающие религиозные традиции праздника, памятники этнографии, а также работы современных авторов, среди которых гобелены из конского волоса, - отмечают организаторы.
Этот вид искусства известен бурятам издавна. В изделиях бурятских художников тёплый цвет волоса из гривы жеребёнка с его плавными переходами от белого до чёрного, позволяет создавать произведения с обширной световой гаммой.
В Кремлёвском дворце установят бурятскую юрту
Общество, Фото:
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