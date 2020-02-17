Юные шашисты Иркутска выиграли первенство СФО

Всего в соревнованиях участвовали более сотни спортсменов



С 4 по 10 февраля в городе Прокопьевск Кемеровской области состоялось первенство Сибирского федерального округа по русским шашкам. В соревнованиях приняли участие 105 спортсменов из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей и Красноярского края.



Спортсмены Иркутска завоевали 19 наград. Среди мальчиков до 9 лет три золотые медали в классической, быстрой и молниеносной программах выиграл иркутянин Михаил Кривошеенко. Среди юношей до 11 лет две золотые медали в классической и быстрой играх и серебряную награду в молниеносной игре получил Александр Игнатьев. Две бронзовые медали в «классике» и «рапиде» завоевала Оксана Витязева.



Среди девушек до 17 лет золотую медаль в молниеносной игре и две серебряные награды в классической и быстрой программах завоевала Полина Шаракшинова из Иркутска. Среди юношей до 20 лет две золотые медали в «классике» и «блице» и серебряную награду в «рапиде» выиграл иркутянин Денис Филатов. Среди девушек в этой возрастной категории две серебряные медали в классической и молниеносной играх – у Екатерины Бобоевой. Среди юношей до 27 лет иркутянин Дмитрий Калинников одержал победу в «классике» и молниеносной игре, а также стал серебряным призёром в быстрой игре.



По итогам соревнований сборная Иркутской области победила в командном зачёте. Второе место заняли представители Красноярского края, замкнули тройку призёров шашисты Кемеровской области, сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.

