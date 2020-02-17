 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Февраля

16 Февраля

Популярное

В Бурятии МЧС поможет детским лагерям

В Бурятии МЧС поможет детским лагерям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике 28 лагерей граничат с лесами

На семинаре в правительстве Бурятии по вопросам организации безопасного отдыха в детских оздоровительных организациях сообщили, что в республике 28 детских оздоровительных лагерей, граничащих с лесом.

- Противопожарные мероприятия проводятся ежегодно и требования к ним остаются неизменными. Традиционно основное внимание будет уделено предотвращению распространения лесных пожаров на объекты летнего детского отдыха, - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Виктор Чупров.

В пресс-службе министерства отмечают, что в 2019 году заблаговременно проведённые мероприятия позволили устранить более 100 нарушений противопожарных требований. К административной ответственности привлечено 14 должностных лиц, два юридических и один гражданин.

При проведении проверок надзорные органы обратят особое внимание на безопасность жилых зданий. В частности, на наличие исправных огнетушителей, работоспособность автоматической пожарной сигнализации, количество эвакуационных выходов и их содержание, состояние электропроводки и пожарного инвентаря.

Виктор Чупров рекомендовал главам муниципальных образований, руководителям министерств, ведомств и организаций, имеющих на балансе детские лагеря, руководителям летних оздоровительных учреждений выполнить все требования пожарной безопасности.

Он также отметил, что сотрудники республиканского МЧС окажут детским оздоровительным организациям необходимую методическую и практическую помощь в работе с детьми. Так, в 2019 году инспекторы надзорной деятельности провели более 100 мероприятий на противопожарную тематику с отдыхающими детьми. Организовано более 600 тренировок по эвакуации детей из зданий и помещений, проведено около 700 инструктажей и консультаций по мерам пожарной безопасности.
МЧС летние лагеря
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сотрудники УФСИН в Бурятии соревновались на лыжне
Сотрудники УФСИН в Бурятии соревновались на лыжне
Общество, 17.02.2020
Соревнования проходили в «Снежинке»
В Иркутске раньше обычного проснулись барсуки
В Иркутске раньше обычного проснулись барсуки
Общество, 17.02.2020
Ранний выход из спячки вызван потеплением
Бурятские лучники завоевали девять медалей Кубка России
Бурятские лучники завоевали девять медалей Кубка России
Общество, 17.02.2020
Соревнования проходили с 11 по 16 февраля в Алексине
В Бурятии танкисты упражняются в стрельбе всеми возможными способами
В Бурятии танкисты упражняются в стрельбе всеми возможными способами
Общество, 17.02.2020
Танковые экипажи выполняют весь комплекс упражнений в одном заезде
Полицейским года в Бурятии стал борец с наркопреступностью
Полицейским года в Бурятии стал борец с наркопреступностью
Общество, 17.02.2020
В Бурятии наградили победителей конкурса МВД «Признание». ВИДЕО
Супруги проиграли спор и пробежали по Улан-Удэ в трусах
Супруги проиграли спор и пробежали по Улан-Удэ в трусах
Общество, 17.02.2020
«Было страшно, стыдно и весело одновременно», - поделилась девушка. ВИДЕО (18+)
В Бурятии открыли новую амбулаторию взамен сгоревшей
В Бурятии открыли новую амбулаторию взамен сгоревшей
Общество, 17.02.2020
Стоимость объекта составила 42 миллиона рублей  
В Улан-Удэ полицейские провели общешкольное собрание
В Улан-Удэ полицейские провели общешкольное собрание
Общество, 17.02.2020
Полицейские рассказали родителям школьников о нарушениях среди подростков
Молодых учёных Бурятии возглавил землеустроитель
Молодых учёных Бурятии возглавил землеустроитель
Общество, 17.02.2020
13 февраля состоялась отчётно-выборная конференция РОО «Совет молодых учёных Бурятии»
В Бурятии протестуют против охоты на бакланов
В Бурятии протестуют против охоты на бакланов
Общество, 17.02.2020
По мнению учёного, негативное влияние бакланов на экосистему Байкала сильно преувеличено
В Улан-Удэ поставят «хулиганского» «Онегина»
В Улан-Удэ поставят «хулиганского» «Онегина»
Общество, 17.02.2020
20, 21 и 22 марта в Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева состоятся премьерные показы спектакля «Онегин» (16+)
В Улан-Удэ щенки живут в раскопанной могиле
В Улан-Удэ щенки живут в раскопанной могиле
Общество, 17.02.2020
Пользователи Сети обсуждают фотографии с щенками на кладбище
На максимальную глубину Байкала хотят спустить «Рифты»
На максимальную глубину Байкала хотят спустить «Рифты»
Общество, 17.02.2020
Учёные готовят программу новых глубоководных исследований Байкала
Уроженка Бурятии снялась в корейской телепередаче
Уроженка Бурятии снялась в корейской телепередаче
Общество, 17.02.2020
Евгения рассказала о различиях Кореи и России в культуре свиданий
^