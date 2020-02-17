В Бурятии МЧС поможет детским лагерям

В республике 28 лагерей граничат с лесами



На семинаре в правительстве Бурятии по вопросам организации безопасного отдыха в детских оздоровительных организациях сообщили, что в республике 28 детских оздоровительных лагерей, граничащих с лесом.



- Противопожарные мероприятия проводятся ежегодно и требования к ним остаются неизменными. Традиционно основное внимание будет уделено предотвращению распространения лесных пожаров на объекты летнего детского отдыха, - сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Виктор Чупров.



В пресс-службе министерства отмечают, что в 2019 году заблаговременно проведённые мероприятия позволили устранить более 100 нарушений противопожарных требований. К административной ответственности привлечено 14 должностных лиц, два юридических и один гражданин.



При проведении проверок надзорные органы обратят особое внимание на безопасность жилых зданий. В частности, на наличие исправных огнетушителей, работоспособность автоматической пожарной сигнализации, количество эвакуационных выходов и их содержание, состояние электропроводки и пожарного инвентаря.



Виктор Чупров рекомендовал главам муниципальных образований, руководителям министерств, ведомств и организаций, имеющих на балансе детские лагеря, руководителям летних оздоровительных учреждений выполнить все требования пожарной безопасности.



Он также отметил, что сотрудники республиканского МЧС окажут детским оздоровительным организациям необходимую методическую и практическую помощь в работе с детьми. Так, в 2019 году инспекторы надзорной деятельности провели более 100 мероприятий на противопожарную тематику с отдыхающими детьми. Организовано более 600 тренировок по эвакуации детей из зданий и помещений, проведено около 700 инструктажей и консультаций по мерам пожарной безопасности.

