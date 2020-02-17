Бурятские лучники завоевали девять медалей Кубка России

Соревнования проходили с 11 по 16 февраля в Алексине
Бурятские стрелки успешно выступили на Кубке России по стрельбе из лука среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в городе Алексин Тульской области с 11 по 16 февраля.
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В стрельбе из классического лука золотую медаль Кубка завоевал Сергей Хутаков.
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В стрельбе из блочного лука серебряным призёром стал Баир Шигаев. Татьяна Андриевская и Александр Дорофеев завоевали бронзовые награды.
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Бронзу бурятские спортсмены завоевали и в командных соревнованиях. Третье место заняли Татьяна Андриевская и Баир Шигаев, выступающие в дисциплине смешанные пары, а также мужская команда в составе Баира Шигаева, Чингиса Бальжиева и Александра Дорофеева, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.
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