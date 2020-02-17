Бурятские лучники завоевали девять медалей Кубка России

Соревнования проходили с 11 по 16 февраля в Алексине



Бурятские стрелки успешно выступили на Кубке России по стрельбе из лука среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в городе Алексин Тульской области с 11 по 16 февраля.

⠀

В стрельбе из классического лука золотую медаль Кубка завоевал Сергей Хутаков.

⠀

В стрельбе из блочного лука серебряным призёром стал Баир Шигаев. Татьяна Андриевская и Александр Дорофеев завоевали бронзовые награды.

⠀

Бронзу бурятские спортсмены завоевали и в командных соревнованиях. Третье место заняли Татьяна Андриевская и Баир Шигаев, выступающие в дисциплине смешанные пары, а также мужская команда в составе Баира Шигаева, Чингиса Бальжиева и Александра Дорофеева, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.







