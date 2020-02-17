Байкальский экстремальный ультрамарафон выиграл иркутянин

Конькобежца признали абсолютным чемпионом «Ледового шторма – 2020»



Конькобежец из Иркутска Артём Кухаренко стал абсолютным чемпионом VIII Байкальской экстремальной гонки-ультрамарафона «Ледовый шторм – 2020». В соревнованиях, которые прошли в рамках XVII международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада», приняли участие около 50 спортсменов из Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Абакана, Нижнего Тагила, а также из Австрии, Чехии и других стран. Участники гонки за три дня преодолели 205 км по льду Байкала.



Победителем соревнований среди мужчин-конькобежцев стал Артём Кухаренко из Иркутска. Его результат – 8 часов 23 минуты 39 секунд. Второе место занял Яков Френклах из Москвы. Спортсмен пробежал дистанцию за 8 часов 24 минуты 12 секунд. Тройку лучших замкнул Дмитрий Юшин из Иркутска (9 часов 2 минуты 24 секунды).



В аналогичном виде среди женщин победу одержала москвичка Анастасия Афанасьева, которая провела гонку за 10 часов 51 минуту 34 секунды. На вторую ступеньку пьедестала почёта поднялась Екатерина Меньшова из Москвы (12 часов 9 минут 50 секунд). Третьей стала Хелена Махуас, представлявшая Чехию. Результат конькобежки – 17 часов 51 минута 3 секунды.



Лучшим среди мужчин-велосипедистов стал австриец Максимилиан Цимник (9 часов 28 минут 54 секунды). Вторым пересёк финишную черту Дмитрий Кузьменко (9 часов 37 минут 4 секунды). Третье время показал Юрий Воронов (9 часов 38 минут 3 секунды). Оба представляли Москву.



Первое место среди женщин-велосипедисток заняла Екатерина Лукашева из Иркутска (9 часов 38 минут 56 секунд). Серебро выиграла москвичка Мария Пантелеева. Её результат – 9 часов 44 минуты 39 секунд. Третьей финишировала Юлия Тамужа из Москвы (19 часов 40 минут 24 секунды).



В командном зачёте среди велосипедистов лучшими стали «Незабудки» (Никита Широков и Елизавета Головкина). Спортсмены провели гонку за 15 часов 17 минут 14 секунд. Победу в гонке на финских санях одержал иркутянин Лев Кучеров (12 часов 22 минуты 48 секунд).



Абсолютным чемпионом «Ледового шторма – 2020» признали конькобежца Артёма Кухаренко. Победители и призёры гонки были награждены медалями, дипломами, кубками и ценными призами. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

