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Иркутянка и бывший улан-удэнец отметили «золотую» свадьбу в Валентинов день

Иркутянка и бывший улан-удэнец отметили «золотую» свадьбу в Валентинов день
Общество,  Фото:служба ЗАГС Иркутской области
Пара воспитала 16 детей

Во дворце бракосочетаний Иркутска 14 февраля, в день святого Валентина, состоялся праздник семьи Киргизовых – Виктор Ефимович и Дина Николаевна отметили «золотую» свадьбу.

Они поженились 50 лет назад – 14 февраля 1970 года. Познакомились Дина и Виктор на курорте в Усолье-Сибирском. Вместе ходили на танцы, по утрам бегали кроссы. А после курорта ещё год ездили друг к другу в гости, ведь Виктор жил и учился в Улан-Удэ, а Дина – в Иркутске. Поженились в Улан-Удэ.

- Это был самый счастливый день, – вспоминает Дина Николаевна свадьбу. На ней было модное платье «колокол», а на улице шёл сильный снег. Виктор нёс на руках любимую, чтобы ног не замочила. Вот так всю жизнь трепетно они заботились друг о друге.

Когда переехали в Иркутск, Виктор Николаевич стал преподавать в ИСХИ, а кроме этого ещё подрабатывать в двух-трёх местах. Дина Николаевна тоже педагог – работала в школе учителем физкультуры, после была председателем спортивного общества. И, конечно, все дети занимались в кружках и секциях, росли гармоничными личностями, окружённые родительской заботой и любовью. Вот так они в любви воспитали 16 детей! А сейчас у юбиляров 22 внука. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.
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