С 1 февраля утверждён новый коэффициент индексации
В России произведена индексация государственных пособий гражданам, имеющим детей. Увеличение размеров пособий семьям с детьми на коэффициент 1,03 установлен постановлением правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году».
Таким образом, с 1 февраля 2020 года на 3% увеличены размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей.
Однако индексация размера единовременного пособия при рождении ребенка на 3% применяется только в случае рождения ребенка 1 февраля 2020 года и позднее. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
Пособия граждан, имеющих детей, увеличились на 3%
Общество, Фото:
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