 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Февраля

16 Февраля

Популярное

Пособия граждан, имеющих детей, увеличились на 3%

Пособия граждан, имеющих детей, увеличились на 3%
Общество,  Фото:pixabay.com
С 1 февраля утверждён новый коэффициент индексации

В России произведена индексация государственных пособий гражданам, имеющим детей. Увеличение размеров пособий семьям с детьми на коэффициент 1,03 установлен постановлением правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году».

Таким образом, с 1 февраля 2020 года на 3% увеличены размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей.

Однако индексация размера единовременного пособия при рождении ребенка на 3% применяется только в случае рождения ребенка 1 февраля 2020 года и позднее. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
пособия дети семьи социальная поддержка социальная защита населения минсоцзащиты индексация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский борец стал трёхкратным чемпионом России
Бурятский борец стал трёхкратным чемпионом России
Общество, 17.02.2020
Во Владимире прошли соревнования среди спортсменов с нарушением слуха
Байкальский экстремальный ультрамарафон выиграл иркутянин
Байкальский экстремальный ультрамарафон выиграл иркутянин
Общество, 17.02.2020
Конькобежца признали абсолютным чемпионом «Ледового шторма – 2020»
В Иволгинском дацане презентовали юную этно-мьюзик группу
В Иволгинском дацане презентовали юную этно-мьюзик группу
Общество, 17.02.2020
В составе трио моринхуристов: Лудуб Очиров, Сандан Шагдаров и Тимур Найданов
Улан-удэнское «Наводнение» отобрали на «Ново-Сибирский транзит»
Улан-удэнское «Наводнение» отобрали на «Ново-Сибирский транзит»
Общество, 17.02.2020
Сегодня, 17 февраля, в Новосибирске озвучили итоги конкурсного отбора VI межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит»
В Улан-Удэ инспекторы ГИБДД дарили водителям «валентинки»
В Улан-Удэ инспекторы ГИБДД дарили водителям «валентинки»
Общество, 17.02.2020
Водителей попросили «не огорчать любимых аварийными ситуациями»
В Бурятии врачи спасли жизнь роженице
В Бурятии врачи спасли жизнь роженице
Общество, 17.02.2020
У беременной женщины случилось осложнение
Обряд Дугжууба в Улан-Удэ пройдёт в 12 местах
Обряд Дугжууба в Улан-Удэ пройдёт в 12 местах
Общество, 17.02.2020
В дни Дугжуубы и Сагаалгана в Улан-Удэ усилят работу транспорта
В Кремлёвском дворце установят бурятскую юрту
В Кремлёвском дворце установят бурятскую юрту
Общество, 17.02.2020
Появляются новые подробности празднования Сагаалгана в Кремле
Юные шашисты Иркутска выиграли первенство СФО
Юные шашисты Иркутска выиграли первенство СФО
Общество, 17.02.2020
Всего в соревнованиях участвовали более сотни спортсменов
В Иркутске самочка нильского крылана обрела пару
В Иркутске самочка нильского крылана обрела пару
Общество, 17.02.2020
Жених появился в канун Дня все влюблённых
В Бурятии МЧС поможет детским лагерям
В Бурятии МЧС поможет детским лагерям
Общество, 17.02.2020
В республике 28 лагерей граничат с лесами
Сотрудники УФСИН в Бурятии соревновались на лыжне
Сотрудники УФСИН в Бурятии соревновались на лыжне
Общество, 17.02.2020
Соревнования проходили в «Снежинке»
В Иркутске раньше обычного проснулись барсуки
В Иркутске раньше обычного проснулись барсуки
Общество, 17.02.2020
Ранний выход из спячки вызван потеплением
Бурятские лучники завоевали девять медалей Кубка России
Бурятские лучники завоевали девять медалей Кубка России
Общество, 17.02.2020
Соревнования проходили с 11 по 16 февраля в Алексине
^