Во Владимире прошли соревнования среди спортсменов с нарушением слуха
15 февраля во Владимире прошёл чемпионат России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования собрали более 120 спортсменов из 22 регионов России, от Хабаровска до Северного Кавказа. Турнир стал отборочным на чемпионат мира по борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха, который состоится в августе этого года в Турции.
Бурятский спортсмен Даба Цырендоржиев завоевал золотую медаль чемпионата и стал трёхкратным чемпионом России.
Даба – кандидат в мастера спорта России по вольной борьбе. В настоящее время его тренирует мастер спорта России Баир Батомункуев.
Как сообщает пресс-служба администрации Могойтуйского района, в марте 2019 года Даба Цырендоржиев стал чемпионом России по вольной борьбе в городе Саранск. В ноябре того же года он выиграл звание чемпиона Европы в Белоруссии.
Бурятский борец стал трёхкратным чемпионом России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С 1 февраля утверждён новый коэффициент индексации
В одной из галерей города представят скульптуру всемирно признанного мастера
В топ попали школы №38 и №42
Во Владимире прошли соревнования среди спортсменов с нарушением слуха
Конькобежца признали абсолютным чемпионом «Ледового шторма – 2020»
В составе трио моринхуристов: Лудуб Очиров, Сандан Шагдаров и Тимур Найданов
Сегодня, 17 февраля, в Новосибирске озвучили итоги конкурсного отбора VI межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит»
Водителей попросили «не огорчать любимых аварийными ситуациями»
У беременной женщины случилось осложнение
В дни Дугжуубы и Сагаалгана в Улан-Удэ усилят работу транспорта
Появляются новые подробности празднования Сагаалгана в Кремле
Всего в соревнованиях участвовали более сотни спортсменов
Жених появился в канун Дня все влюблённых
В республике 28 лагерей граничат с лесами
Соревнования проходили в «Снежинке»