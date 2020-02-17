Бурятский борец стал трёхкратным чемпионом России

Общество, Фото: пресс-служба администрации МР «Могойтуйский район»

Во Владимире прошли соревнования среди спортсменов с нарушением слуха



15 февраля во Владимире прошёл чемпионат России по вольной борьбе среди спортсменов с нарушением слуха. Соревнования собрали более 120 спортсменов из 22 регионов России, от Хабаровска до Северного Кавказа. Турнир стал отборочным на чемпионат мира по борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха, который состоится в августе этого года в Турции.



Бурятский спортсмен Даба Цырендоржиев завоевал золотую медаль чемпионата и стал трёхкратным чемпионом России.



Даба – кандидат в мастера спорта России по вольной борьбе. В настоящее время его тренирует мастер спорта России Баир Батомункуев.



Как сообщает пресс-служба администрации Могойтуйского района, в марте 2019 года Даба Цырендоржиев стал чемпионом России по вольной борьбе в городе Саранск. В ноябре того же года он выиграл звание чемпиона Европы в Белоруссии.

