В Улан-Удэ полицейские провели общешкольное собрание

Полицейские рассказали родителям школьников о нарушениях среди подростков



Начальник отдела по делам несовершеннолетних Улан-Удэнского линейного отдела МВД на транспорте совместно с членами Общественного совета провёл общешкольное родительское собрание в школе №52.



Стражи порядка провели беседы на различные тему. Среди них были темы: «Профилактика травматизма и безопасность детей на объектах железнодорожного транспорта», «Профилактика административных правонарушений и преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков и краж», «Профилактика алкоголизма и наркомании в молодёжной среде», «Профилактика экстремистской деятельности и незаконного участия в несанкционированных акциях».



Также транспортные полицейские побеседовали на тему профилактики обкидывания поездов, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

