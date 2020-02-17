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В Улан-Удэ полицейские провели общешкольное собрание

В Улан-Удэ полицейские провели общешкольное собрание
Общество, 
Полицейские рассказали родителям школьников о нарушениях среди подростков

Начальник отдела по делам несовершеннолетних Улан-Удэнского линейного отдела МВД на транспорте совместно с членами Общественного совета провёл общешкольное родительское собрание в школе №52.

Стражи порядка провели беседы на различные тему. Среди них были темы: «Профилактика травматизма и безопасность детей на объектах железнодорожного транспорта», «Профилактика административных правонарушений и преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков и краж», «Профилактика алкоголизма и наркомании в молодёжной среде», «Профилактика экстремистской деятельности и незаконного участия в несанкционированных акциях».

Также транспортные полицейские побеседовали на тему профилактики обкидывания поездов, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
транспортная полиция школьники
 
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