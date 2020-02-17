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Творческие коллективы Иркутской области выступят в пострадавшем Тулуне

Творческие коллективы Иркутской области выступят в пострадавшем Тулуне
Общество,  Фото:pixabay.com
Также пройдут гастроли по Тулунскому району

Благотворительные выступления ведущих творческих коллективов пройдут в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области. По поручению врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева разработан годовой график гастролей областных театров и филармонии в Тулуне и Тулунском районе. Об этом рассказал заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

Так, 24 февраля в Тулуне, наиболее пострадавшем от паводка, состоится концерт губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии под руководством заслуженного деятеля искусств России Илмара Лапиньша (6+). Солист – лауреат международных конкурсов, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Алексей Тихомиров. На концерте будут исполнены произведения А. Бородина, М. Глинки, П. Чайковского, И. Дунаевского, М. Таривердиева, Г. Свиридова, Дж. Верди, а также русские народные песни. Мероприятие пройдёт в межпоселенческом Дворце культуры «Прометей», рассчитанном на 420 зрителей.

Как сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области, в пострадавших районах творческие коллективы проведут мастер-классы и совместные выступления с участниками самодеятельных коллективов, действующих при муниципальных учреждениях культуры.
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