Молодых учёных Бурятии возглавил землеустроитель

13 февраля состоялась отчётно-выборная конференция РОО «Совет молодых учёных Бурятии»



Прежний председатель совета молодых учёных Олег Очиров отчитался о проделанной с февраля 2018 года работе. Отчёт был принят единогласно.



Затем состоялись выборы нового председателя. Были заявлены две кандидатуры. По результатам открытого голосования новым председателем был избран Виктор Коновалов, доцент кафедры мелиорации и охраны земель Института землеустройства, кадастров и мелиорации БГСХА.



- В работе собрания участвовали представители советов молодых учёных от каждой организации, входящей в совет: Бурятский научный центр СО РАН, Бурятский государственный университет, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия, Восточно-Сибирский государственный институт культуры и искусств, - сообщает совет молодых учёных Бурятии.

