13 февраля состоялась отчётно-выборная конференция РОО «Совет молодых учёных Бурятии»
Прежний председатель совета молодых учёных Олег Очиров отчитался о проделанной с февраля 2018 года работе. Отчёт был принят единогласно.
Затем состоялись выборы нового председателя. Были заявлены две кандидатуры. По результатам открытого голосования новым председателем был избран Виктор Коновалов, доцент кафедры мелиорации и охраны земель Института землеустройства, кадастров и мелиорации БГСХА.
- В работе собрания участвовали представители советов молодых учёных от каждой организации, входящей в совет: Бурятский научный центр СО РАН, Бурятский государственный университет, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия, Восточно-Сибирский государственный институт культуры и искусств, - сообщает совет молодых учёных Бурятии.
Молодых учёных Бурятии возглавил землеустроитель
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Стоимость объекта составила 42 миллиона рублей
Полицейские рассказали родителям школьников о нарушениях среди подростков
13 февраля состоялась отчётно-выборная конференция РОО «Совет молодых учёных Бурятии»
По мнению учёного, негативное влияние бакланов на экосистему Байкала сильно преувеличено
Он появился в посёлке Жилкино
20, 21 и 22 марта в Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева состоятся премьерные показы спектакля «Онегин» (16+)
Пользователи Сети обсуждают фотографии с щенками на кладбище
Учёные готовят программу новых глубоководных исследований Байкала
Евгения рассказала о различиях Кореи и России в культуре свиданий
«Было страшно, стыдно и весело одновременно», - поделилась девушка. ВИДЕО (18+)
Клип певицы Александры Климовой назвали мрачноватым, но волшебным
В Мухоршибирском районе сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Не превышай!»
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев отдельно похвалил Балдана Цыжипова
Бурятский борец посвятил золото чемпионата Европы памяти Юрия Власко
Мужчина оплатил задолженность по алиментам после ареста на 10 суток