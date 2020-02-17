Иркутск обзавёлся новым экспонатом от Даши Намдакова

Общество, Фото: пресс-служба галереи В. Бронштейна

В одной из галерей города представят скульптуру всемирно признанного мастера



В Иркутске представят скульптуру всемирно признанного мастера Даши Намдакова «Начало». Это древний лик, рассечённый на несколько частей. Под расколотой маской скрывается лицо прекрасной девушки – амазонки. Образ полон спокойствия и умиротворения.



Скульптура стала новым экспонатом в коллекции галереи Виктора Бронштейна. В выставочных залах уникальную работу можно будет увидеть с 22 февраля.



- Глядя на скульптуру, зритель не ощущает ни тревогу, ни отчаяние. Он будто попадает в другое измерение, где формируется совершенно новая реальность, – комментирует искусствовед Надежда Комарова. – Это и есть миф, который творит сам автор. Здесь красота существует рядом с увечьем, женское и мужское начало переплетаются, зло и добро – относительны.



Посетители галереи могли видеть «Начало» в числе других композиций на выставке «Другое измерение» – мировой премьере коллекции скульптур Даши Намдакова летом 2018 года. Теперь «Начало» станет частью постоянной экспозиции. Об этом сообщает пресс-служба галереи В. Бронштейна.



