Он появился в посёлке Жилкино
Пункт выдачи детских молочных продуктов филиала МУП «Комбинат питания Иркутска» открыли 15 февраля в посёлке Жилкина на улице Воровского, в районе здания №3, в нестационарном торговом объекте. Бесплатно молочные продукты выдают детям в возрасте от шести месяцев до двух лет.
– Ранее жители посёлка пользовалась услугами пунктов выдачи, которые расположены в соседних районах – на улице Муравьева, 17/2 и на улице Сибирских Партизан, 1А. Это доставляло определённые неудобства. Теперь эта услуга станет более доступной. Нестационарный торговый объект имеет необходимое оборудование и будет работать без выходных, – отметил директор МУП «Комбинат питания Иркутска» Дмитрий Тарасов.
В настоящий момент в Иркутске работает 33 пункта выдачи детской молочной кухни, в том числе в таких удалённых районах, как микрорайон Зелёный и Ново-Ленино. Продукцию молочной кухни получают 1530 детей в возрасте от шести месяцев до двух лет, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.
В Иркутске открылся 33-й пункт выдачи детской молочной кухни
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