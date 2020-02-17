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В Иркутске открылся 33-й пункт выдачи детской молочной кухни

В Иркутске открылся 33-й пункт выдачи детской молочной кухни
Общество, 
Он появился в посёлке Жилкино

Пункт выдачи детских молочных продуктов филиала МУП «Комбинат питания Иркутска» открыли 15 февраля в посёлке Жилкина на улице Воровского, в районе здания №3, в нестационарном торговом объекте. Бесплатно молочные продукты выдают детям в возрасте от шести месяцев до двух лет.

– Ранее жители посёлка пользовалась услугами пунктов выдачи, которые расположены в соседних районах – на улице Муравьева, 17/2 и на улице Сибирских Партизан, 1А. Это доставляло определённые неудобства. Теперь эта услуга станет более доступной. Нестационарный торговый объект имеет необходимое оборудование и будет работать без выходных, – отметил директор МУП «Комбинат питания Иркутска» Дмитрий Тарасов.

В настоящий момент в Иркутске работает 33 пункта выдачи детской молочной кухни, в том числе в таких удалённых районах, как микрорайон Зелёный и Ново-Ленино. Продукцию молочной кухни получают 1530 детей в возрасте от шести месяцев до двух лет, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.
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