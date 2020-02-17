 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Февраля

16 Февраля

Популярное

В Улан-Удэ поставят «хулиганского» «Онегина»

В Улан-Удэ поставят «хулиганского» «Онегина»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
20, 21 и 22 марта в Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева состоятся премьерные показы спектакля «Онегин» (16+)

Над постановкой работают режиссёр Иван Комаров, художница Ваня Боуден, драматург Алина Журина, художник по свету Максим Бирюков, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.

«Евгений Онегин» – хрестоматийное произведение, называемое «вершиной творчества Александра Пушкина». Кто-то видел в главном герое «лишнего человека», кто-то будущего декабриста. Для режиссёра Ивана Комарова этот роман – возможность заглянуть в бездну, скрытую в душе одного из самых известных персонажей русской литературы. Найти в нём то, что близко современному зрителю. Поразмышлять о его судьбе и попробовать отыскать ответ на вопрос: «Почему он такой?» По три часа проводящий у зеркала, соблазняющий чужих жен, повеса, бездельник. Кто он: скучающий аристократ или не повзрослевший ребёнок, не знающий любви? Не получивший её от деспотичного и властного отца, по версии постановочной команды спектакля.

Главной темой постановки режиссёр называет нелюбовь. Через персонажей романа, а также новых героев, введённых в спектакль, пытается раскрыть грани этой нелюбви у каждого. Для работы Иван Комаров привлёк драматурга Алину Журину, которая добавила прозаический текст, раскрывающий то, что случилось с Онегиным, Татьяной за пределами романа Пушкина. Каким был отец Евгения, что было в его детстве. Почему Онегин бежит в деревню, от чего его бегство. Какие взаимоотношения у Татьяны и Ольги с родителями.

– Это не фантазия на тему Пушкина, мы его не переписываем. Это диалог с автором. Когда мы с артистами начали работу над романом, то много говорили о том, почему Онегин такой, о своём детстве. Дмитрий Писарев писал, что «Онегин – это безнадежно пустой, совершенно ничтожный человек». И мы пытались понять, что произошло с героем такого, что, будучи 18-леним молодым человеком, он не способен на любовь, – говорит режиссёр. – Таня и Оля так же не знают родительской любви, они познают мир по романам.

Большое внимание в спектакле будет уделено снам героев, когда подсознательное, интимное выходит на поверхность и трансформируется в причудливый мир из воспоминаний, образов, страхов. И медведь на афише из архетипического сна Татьяны – символ фобий, психотравм и тайных желаний героев.

«Онегин» – это режиссёрское высказывание не только на темы нелюбви, одиночества, детских обид, но и взросления. Ленский, Татьяна, Ольга, Онегин находятся в возрасте познания, открытия и поиска себя. Они впервые влюбляются, не могут справиться с захлестнувшими эмоциями, совершают глупости.

Но при этом «Онегин» – это почти по-пушкински хулиганский спектакль, где фарс соединяется с драмой, комедия с трагедией, где объединяются парадоксальные вещи. И Пушкин – скорее не автор произведения, а собеседник, соучастник режиссёра, художника, драматурга, актеров.

В спектакле заняты: народная артистка России Нина Туманова, Татьяна Ланец, Елизавета Михайлова, Елена Ербакова, заслуженный артист Бурятии Александр Кузнецов, Владимир Барташевич, Аюр Доржиев, Дмитрий Тарбеев.
спектакль Русский драмтеатр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ поставят «хулиганского» «Онегина»
В Улан-Удэ поставят «хулиганского» «Онегина»
Общество, 17.02.2020
20, 21 и 22 марта в Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева состоятся премьерные показы спектакля «Онегин» (16+)
В Улан-Удэ щенки живут в раскопанной могиле
В Улан-Удэ щенки живут в раскопанной могиле
Общество, 17.02.2020
Пользователи Сети обсуждают фотографии с щенками на кладбище
На максимальную глубину Байкала хотят спустить «Рифты»
На максимальную глубину Байкала хотят спустить «Рифты»
Общество, 17.02.2020
Учёные готовят программу новых глубоководных исследований Байкала
Уроженка Бурятии снялась в корейской телепередаче
Уроженка Бурятии снялась в корейской телепередаче
Общество, 17.02.2020
Евгения рассказала о различиях Кореи и России в культуре свиданий
Супруги проиграли спор и пробежали по Улан-Удэ в трусах
Супруги проиграли спор и пробежали по Улан-Удэ в трусах
Общество, 17.02.2020
«Было страшно, стыдно и весело одновременно», - поделилась девушка. ВИДЕО (18+)
Певица из Бурятии выпустила клип «Потому что нет солнца»
Певица из Бурятии выпустила клип «Потому что нет солнца»
Общество, 17.02.2020
Клип певицы Александры Климовой назвали мрачноватым, но волшебным
«Не превышай!» звучало на трассе в Бурятии
«Не превышай!» звучало на трассе в Бурятии
Общество, 17.02.2020
В Мухоршибирском районе сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Не превышай!»
В Бурятии «Зимний мяч» забрал «Локомотив»
В Бурятии «Зимний мяч» забрал «Локомотив»
Общество, 17.02.2020
В Улан-Удэ завершился турнир «Зимний мяч-2019/20», в котором футболисты играют прямо на снегу
Бронзу бурятского борца на чемпионате Европы назвали «с золотым отливом»
Бронзу бурятского борца на чемпионате Европы назвали «с золотым отливом»
Общество, 17.02.2020
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев отдельно похвалил Балдана Цыжипова
Александр Богомоев стал чемпионом Европы
Александр Богомоев стал чемпионом Европы
Общество, 17.02.2020
Бурятский борец посвятил золото чемпионата Европы памяти Юрия Власко
Улан-удэнец «вспомнил» о ребёнке перед поездкой в Германию
Улан-удэнец «вспомнил» о ребёнке перед поездкой в Германию
Общество, 17.02.2020
Мужчина оплатил задолженность по алиментам после ареста на 10 суток
В Бурятии инвалида детства незаконно сняли с учёта
В Бурятии инвалида детства незаконно сняли с учёта
Общество, 17.02.2020
Девушка обратилась в прокуратуру
В Иркутской области подросток молотком убил женщину
В Иркутской области подросток молотком убил женщину
Общество, 17.02.2020
Парень поссорился с женщиной, покупая у неё самогон
Жительницам Бурятии учли не весь стаж при выходе на пенсию
Жительницам Бурятии учли не весь стаж при выходе на пенсию
Общество, 17.02.2020
Женщины обратились в прокуратуру за разъяснениями
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 17.02.2020
Для этого нужно предварительно записаться
^