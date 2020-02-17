В Улан-Удэ поставят «хулиганского» «Онегина»

20, 21 и 22 марта в Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева состоятся премьерные показы спектакля «Онегин» (16+)



Над постановкой работают режиссёр Иван Комаров, художница Ваня Боуден, драматург Алина Журина, художник по свету Максим Бирюков, сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.



«Евгений Онегин» – хрестоматийное произведение, называемое «вершиной творчества Александра Пушкина». Кто-то видел в главном герое «лишнего человека», кто-то будущего декабриста. Для режиссёра Ивана Комарова этот роман – возможность заглянуть в бездну, скрытую в душе одного из самых известных персонажей русской литературы. Найти в нём то, что близко современному зрителю. Поразмышлять о его судьбе и попробовать отыскать ответ на вопрос: «Почему он такой?» По три часа проводящий у зеркала, соблазняющий чужих жен, повеса, бездельник. Кто он: скучающий аристократ или не повзрослевший ребёнок, не знающий любви? Не получивший её от деспотичного и властного отца, по версии постановочной команды спектакля.



Главной темой постановки режиссёр называет нелюбовь. Через персонажей романа, а также новых героев, введённых в спектакль, пытается раскрыть грани этой нелюбви у каждого. Для работы Иван Комаров привлёк драматурга Алину Журину, которая добавила прозаический текст, раскрывающий то, что случилось с Онегиным, Татьяной за пределами романа Пушкина. Каким был отец Евгения, что было в его детстве. Почему Онегин бежит в деревню, от чего его бегство. Какие взаимоотношения у Татьяны и Ольги с родителями.



– Это не фантазия на тему Пушкина, мы его не переписываем. Это диалог с автором. Когда мы с артистами начали работу над романом, то много говорили о том, почему Онегин такой, о своём детстве. Дмитрий Писарев писал, что «Онегин – это безнадежно пустой, совершенно ничтожный человек». И мы пытались понять, что произошло с героем такого, что, будучи 18-леним молодым человеком, он не способен на любовь, – говорит режиссёр. – Таня и Оля так же не знают родительской любви, они познают мир по романам.



Большое внимание в спектакле будет уделено снам героев, когда подсознательное, интимное выходит на поверхность и трансформируется в причудливый мир из воспоминаний, образов, страхов. И медведь на афише из архетипического сна Татьяны – символ фобий, психотравм и тайных желаний героев.



«Онегин» – это режиссёрское высказывание не только на темы нелюбви, одиночества, детских обид, но и взросления. Ленский, Татьяна, Ольга, Онегин находятся в возрасте познания, открытия и поиска себя. Они впервые влюбляются, не могут справиться с захлестнувшими эмоциями, совершают глупости.



Но при этом «Онегин» – это почти по-пушкински хулиганский спектакль, где фарс соединяется с драмой, комедия с трагедией, где объединяются парадоксальные вещи. И Пушкин – скорее не автор произведения, а собеседник, соучастник режиссёра, художника, драматурга, актеров.



В спектакле заняты: народная артистка России Нина Туманова, Татьяна Ланец, Елизавета Михайлова, Елена Ербакова, заслуженный артист Бурятии Александр Кузнецов, Владимир Барташевич, Аюр Доржиев, Дмитрий Тарбеев.

