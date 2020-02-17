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На максимальную глубину Байкала хотят спустить «Рифты»

На максимальную глубину Байкала хотят спустить «Рифты»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Учёные готовят программу новых глубоководных исследований Байкала

В Иркутске учёные научных институтов РАН готовят программу новых глубоководных исследований Байкала, которая может стать обоснованием для достройки глубоководных обитаемых аппаратов «Рифт-1» и «Рифт-2», создаваемых с 1980-х годов на базе опытно-конструкторского бюро океанологической техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН Игоря Бычкова.

- Аппараты создавались под развитие глубоководных исследований, рассчитаны предварительно на глубину более 4 тыс. м, максимальная глубина Байкала - 1600 с небольшим метров, поэтому сегодня, как одно из направлений возможного использования аппаратов в случае принятия решении об их достройке - это изучение Байкала. Сейчас идёт дискуссия по поводу того, нужно их достраивать или нет, и одно из обоснований достройки - то, что нужно проводить исследования на Байкале. Мы не просто ждём, мы пытаемся как-то влиять, чтобы все-таки завершилось строительство аппаратов, и, подготовив хорошую научную программу, дадим дополнительное обоснование для этого, - сказал Игорь Бычков.

Программу планируется направить в Российскую академию наук, а также в министерство науки и высшего образования РФ. Бычков отметил, что необходимость в новых глубоководных исследованиях Байкала достаточно высокая, насчитывается около десяти направлений в изучении озера, где требуется применение глубоководных обитаемых аппаратов. Между тем сейчас в России нет активно эксплуатируемых подобных устройств.

Ведущий научный сотрудник Байкальского музея Иркутского научного центра СО РАН Владимир Фиалков рассказал ТАСС, что глубоководные исследования нужны для того, чтобы изучить дно озера, в частности, нефтяные проявления и поля газовых гидратов - замёрзшего метана, а также обитающие в водоёме организмы, которые живут в слоях, куда не проникает солнечный свет.

- Байкал огромный и очень разнообразный, мы ещё недостаточно хорошо знаем его динамику и жизнь. Аппараты нужны, чтобы подробно все изучить - структуру поверхности дна, различные образования, жизнь на дне и в толще воды, это очень важный и передовой метод исследований, только с помощью таких аппаратов мы можем своими глазами увидеть объект изучения, - сказал Фиалков.

Он отметил, что в обитаемых аппаратах учёные могут находиться под водой до девяти часов подряд.

«Миры» на Байкале

Напомним, в 2008 году была совершена знаменитая экспедиция «Миры» на Байкале». Глубоководные аппараты «Мир» спустились в глубины озера в районе Турки. Первым начал спуск «Мир-1», в 8 часов 30 минут по московскому времени. Он достиг дна озера на глубине 1580 метров. Батискаф установил трёхгранную пирамиду (высота 50 см) с гербами России и Бурятии. На пирамиде нанесена надпись — «85 лет Республике Бурятия». «Мир-1» всплыл в 14 часов 30 минут по московскому времени.

От Бурятии на дно Байкала первым спустился бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын – он вошёл в состав экипажа «Мир-1». После погружения он поблагодарил руководство Фонда содействия сохранению озера Байкал за возможность совершить это погружение и лично убедиться в том, что дно озера чистое. И в подтверждение этих слов все семь первых участников экспедиции выпили из капсулы воды, которая была забрана на дне Байкала.

Аппарат «Мир-2» начал погружение того же 29 июля в 8 часов 50 минут. По достижении дна озера «Миром-2» были установлены флаг Российской Федерации и флаг Бурятии (из титана). На дно также была доставлена капсула с посланием потомкам. «Мир-2» произвёл всплытие в 16 часов 00 минут по московскому времени. Так началась новая эра в изучении Байкала.

За первый этап экспедиции в 2008 году было совершено 52 погружения. Исследованы воды озера в районе Баргузинского залива, Ольхонских ворот, также место впадения реки Селенга в озеро Байкал. Через год экспедиция продолжила работу уже по всей акватории Байкала.

Пока в «Мирах» на дне Байкала работали учёные, Бурятия купалась в лучах мировой славы. Республику посетили сотни российских и иностранных журналистов. Они по всей планете разносили новости о работе батискафов. Никогда прежде регион не был так популярен у информационных агентств и научных журналов. Миллионы людей рассматривали фотографии «Миров» и красоты восточной «бурятской» стороны Байкала.





ученые Байкал
 
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