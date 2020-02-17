Колледж в Улан-Удэ отметит юбилей большим концертом

Хореографическое отделение колледжа искусств отпразднует своё 60-летие



В Бурятии в этом году свой 60-летний юбилей отмечает хореографическое отделение колледжа искусств имени П.И. Чайковского. В рамках празднования состоится концерт танцевального искусства «Ликование – Баясал». Он пройдёт 16 марта в Бурятском драматическом театре имени Х. Намсараева.



Выпускники хореографического отделения – признанные мастера не только в республике, но и за её пределами. Одним из таких ярких творческих коллективов является ансамбль народного танца «Ликование». Коллектив пропагандирует народное художественное творчество народов Бурятии и получил многочисленные награды международных, всероссийских, республиканских и городских хореографических конкурсов и фестивалей. У ансамбля яркое творческое лицо, его репертуар составляют традиционные, этнические, бурятские, монгольские, северные, русские народные и современные танцы.



На юбилейном концерте зрители смогут оценить мастерство и талант коллектива, а также способность передать в движении мысли и чувства перевоплощения на сцене в сочетании с этнической музыкой, завораживающей публику по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.



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