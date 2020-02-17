Хореографическое отделение колледжа искусств отпразднует своё 60-летие
В Бурятии в этом году свой 60-летний юбилей отмечает хореографическое отделение колледжа искусств имени П.И. Чайковского. В рамках празднования состоится концерт танцевального искусства «Ликование – Баясал». Он пройдёт 16 марта в Бурятском драматическом театре имени Х. Намсараева.
Выпускники хореографического отделения – признанные мастера не только в республике, но и за её пределами. Одним из таких ярких творческих коллективов является ансамбль народного танца «Ликование». Коллектив пропагандирует народное художественное творчество народов Бурятии и получил многочисленные награды международных, всероссийских, республиканских и городских хореографических конкурсов и фестивалей. У ансамбля яркое творческое лицо, его репертуар составляют традиционные, этнические, бурятские, монгольские, северные, русские народные и современные танцы.
На юбилейном концерте зрители смогут оценить мастерство и талант коллектива, а также способность передать в движении мысли и чувства перевоплощения на сцене в сочетании с этнической музыкой, завораживающей публику по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
Возрастное ограничение 6+
Колледж в Улан-Удэ отметит юбилей большим концертом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С 1 февраля утверждён новый коэффициент индексации
В одной из галерей города представят скульптуру всемирно признанного мастера
В топ попали школы №38 и №42
Во Владимире прошли соревнования среди спортсменов с нарушением слуха
Конькобежца признали абсолютным чемпионом «Ледового шторма – 2020»
В составе трио моринхуристов: Лудуб Очиров, Сандан Шагдаров и Тимур Найданов
Сегодня, 17 февраля, в Новосибирске озвучили итоги конкурсного отбора VI межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит»
Водителей попросили «не огорчать любимых аварийными ситуациями»
У беременной женщины случилось осложнение
В дни Дугжуубы и Сагаалгана в Улан-Удэ усилят работу транспорта
Появляются новые подробности празднования Сагаалгана в Кремле
Всего в соревнованиях участвовали более сотни спортсменов
Жених появился в канун Дня все влюблённых
В республике 28 лагерей граничат с лесами
Соревнования проходили в «Снежинке»