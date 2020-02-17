Уроженка Бурятии снялась в корейской телепередаче

Уроженка Бурятии Евгения, проживающая в настоящее время в Корее, приняла участие в передаче на корейском канале MBC. Евгения рассказала о различиях в культуре свиданий в России и Корее. Отрывок шоу с её участием распространился в бурятских пабликах в соцсетях.





Евгения рассказала в своём профиле в Instagram, о чём она говорила в телепередаче на корейском языке. Так, например, если в России пары празднуют годовщины, то в Корее - круглые даты вроде 100, 200, 1000 дней с начала отношений. Также в Корее раньше сильно порицалось, когда пара жила вместе до брака, когда как в России так делают многие молодые люди.- Как-то 83-летняя бабушка мужа велела нам не держаться за руки при её бабушках-подружках (мол, неприлично), в то время как в России принято обниматься и целоваться с близкими друзьями при встрече. Я ещё пошутила, что не понимаю, почему тогда бабушка смотрит свои дорамы, в которых влюблённые и обнимаются, и целуются, хоть бы хны, - рассказала забавную историю Евгения.На шоу она поделилась, что корейские мужчины редко просят номер телефона у понравившейся девушки и засылают для этого своих друзей. Евгения призналась, что ей было бы не по себе, если бы номер телефона просили «для друга». Также в Корее пары часто знакомятся посредством «согетин» - свидания вслепую, организованного общими друзьями.В комментариях пользователи Сети написали: «Ой, я не могу! Ты такая милашка! Так приятно слушать тебя, сижу, улыбаюсь, ниче не понимаю», «Бегут из России грамотные люди», «Женя корейская звезда», «Молодец, прекрасная семья», «Наверно рассказывает, как хорошо жить в России».