 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Февраля

16 Февраля

Популярное

Уроженка Бурятии снялась в корейской телепередаче

Уроженка Бурятии снялась в корейской телепередаче
Общество, 
Евгения рассказала о различиях Кореи и России в культуре свиданий

Уроженка Бурятии Евгения, проживающая в настоящее время в Корее, приняла участие в передаче на корейском канале MBC. Евгения рассказала о различиях в культуре свиданий в России и Корее. Отрывок шоу с её участием распространился в бурятских пабликах в соцсетях.


Евгения рассказала в своём профиле в Instagram, о чём она говорила в телепередаче на корейском языке. Так, например, если в России пары празднуют годовщины, то в Корее - круглые даты вроде 100, 200, 1000 дней с начала отношений. Также в Корее раньше сильно порицалось, когда пара жила вместе до брака, когда как в России так делают многие молодые люди.

- Как-то 83-летняя бабушка мужа велела нам не держаться за руки при её бабушках-подружках (мол, неприлично), в то время как в России принято обниматься и целоваться с близкими друзьями при встрече. Я ещё пошутила, что не понимаю, почему тогда бабушка смотрит свои дорамы, в которых влюблённые и обнимаются, и целуются, хоть бы хны, - рассказала забавную историю Евгения.

На шоу она поделилась, что корейские мужчины редко просят номер телефона у понравившейся девушки и засылают для этого своих друзей. Евгения призналась, что ей было бы не по себе, если бы номер телефона просили «для друга». Также в Корее пары часто знакомятся посредством «согетин» - свидания вслепую, организованного общими друзьями.

В комментариях пользователи Сети написали: «Ой, я не могу! Ты такая милашка! Так приятно слушать тебя, сижу, улыбаюсь, ниче не понимаю», «Бегут из России грамотные люди», «Женя корейская звезда», «Молодец, прекрасная семья», «Наверно рассказывает, как хорошо жить в России».



Южная Корея телевидение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ поставят «хулиганского» «Онегина»
В Улан-Удэ поставят «хулиганского» «Онегина»
Общество, 17.02.2020
20, 21 и 22 марта в Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева состоятся премьерные показы спектакля «Онегин» (16+)
В Улан-Удэ щенки живут в раскопанной могиле
В Улан-Удэ щенки живут в раскопанной могиле
Общество, 17.02.2020
Пользователи Сети обсуждают фотографии с щенками на кладбище
На максимальную глубину Байкала хотят спустить «Рифты»
На максимальную глубину Байкала хотят спустить «Рифты»
Общество, 17.02.2020
Учёные готовят программу новых глубоководных исследований Байкала
Уроженка Бурятии снялась в корейской телепередаче
Уроженка Бурятии снялась в корейской телепередаче
Общество, 17.02.2020
Евгения рассказала о различиях Кореи и России в культуре свиданий
Супруги проиграли спор и пробежали по Улан-Удэ в трусах
Супруги проиграли спор и пробежали по Улан-Удэ в трусах
Общество, 17.02.2020
«Было страшно, стыдно и весело одновременно», - поделилась девушка. ВИДЕО (18+)
Певица из Бурятии выпустила клип «Потому что нет солнца»
Певица из Бурятии выпустила клип «Потому что нет солнца»
Общество, 17.02.2020
Клип певицы Александры Климовой назвали мрачноватым, но волшебным
«Не превышай!» звучало на трассе в Бурятии
«Не превышай!» звучало на трассе в Бурятии
Общество, 17.02.2020
В Мухоршибирском районе сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Не превышай!»
В Бурятии «Зимний мяч» забрал «Локомотив»
В Бурятии «Зимний мяч» забрал «Локомотив»
Общество, 17.02.2020
В Улан-Удэ завершился турнир «Зимний мяч-2019/20», в котором футболисты играют прямо на снегу
Бронзу бурятского борца на чемпионате Европы назвали «с золотым отливом»
Бронзу бурятского борца на чемпионате Европы назвали «с золотым отливом»
Общество, 17.02.2020
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев отдельно похвалил Балдана Цыжипова
Александр Богомоев стал чемпионом Европы
Александр Богомоев стал чемпионом Европы
Общество, 17.02.2020
Бурятский борец посвятил золото чемпионата Европы памяти Юрия Власко
Улан-удэнец «вспомнил» о ребёнке перед поездкой в Германию
Улан-удэнец «вспомнил» о ребёнке перед поездкой в Германию
Общество, 17.02.2020
Мужчина оплатил задолженность по алиментам после ареста на 10 суток
В Бурятии инвалида детства незаконно сняли с учёта
В Бурятии инвалида детства незаконно сняли с учёта
Общество, 17.02.2020
Девушка обратилась в прокуратуру
В Иркутской области подросток молотком убил женщину
В Иркутской области подросток молотком убил женщину
Общество, 17.02.2020
Парень поссорился с женщиной, покупая у неё самогон
Жительницам Бурятии учли не весь стаж при выходе на пенсию
Жительницам Бурятии учли не весь стаж при выходе на пенсию
Общество, 17.02.2020
Женщины обратились в прокуратуру за разъяснениями
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 17.02.2020
Для этого нужно предварительно записаться
^