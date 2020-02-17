 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Февраля

16 Февраля

Популярное

В Улан-Удэ прочтут лекцию о Хамбо-ламе Итигэлове

В Улан-Удэ прочтут лекцию о Хамбо-ламе Итигэлове
Общество, 
В рамках бесплатного лектория пройдут показ фильма и презентация

В Улан-Удэ проведут лекторий «Итигэлов. Служение миру» о двенадцатом Пандито Хамбо-ламе. Он состоится 20 февраля в 16:00 в центральной городской библиотеке.

Лекцию прочтёт Янжима Васильева, директор института Хамбо-ламы Итигэлова. В программе: премьерный показ фильма «Феномен» и презентация «Путь сострадания – путь к свободе».

Вход на мероприятие свободный. Об этом сообщает пресс-служба центральной городской библиотеки имени И.К. Калашникова.

Возрастное ограничение 16+
лекция библиотека презентация кинофильм Итигэлов буддизм Улан-Удэ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Агинский округ примет первенство ДФО по настольному теннису
Агинский округ примет первенство ДФО по настольному теннису
Общество, 17.02.2020
Соревнования пройдут среди юношей и девушек до 16 лет
В Улан-Удэ прочтут лекцию о Хамбо-ламе Итигэлове
В Улан-Удэ прочтут лекцию о Хамбо-ламе Итигэлове
Общество, 17.02.2020
В рамках бесплатного лектория пройдут показ фильма и презентация
Чита проведёт мероприятия в честь Дня защитника Отечества
Чита проведёт мероприятия в честь Дня защитника Отечества
Общество, 17.02.2020
В связи с этим будет ограничено движение автотранспорта
Колледж в Улан-Удэ отметит юбилей большим концертом
Колледж в Улан-Удэ отметит юбилей большим концертом
Общество, 17.02.2020
Хореографическое отделение колледжа искусств отпразднует своё 60-летие
Пособия граждан, имеющих детей, увеличились на 3%
Пособия граждан, имеющих детей, увеличились на 3%
Общество, 17.02.2020
С 1 февраля утверждён новый коэффициент индексации
Иркутск обзавёлся новым экспонатом от Даши Намдакова
Иркутск обзавёлся новым экспонатом от Даши Намдакова
Общество, 17.02.2020
В одной из галерей города представят скульптуру всемирно признанного мастера
Бурятский борец стал трёхкратным чемпионом России
Бурятский борец стал трёхкратным чемпионом России
Общество, 17.02.2020
Во Владимире прошли соревнования среди спортсменов с нарушением слуха
Байкальский экстремальный ультрамарафон выиграл иркутянин
Байкальский экстремальный ультрамарафон выиграл иркутянин
Общество, 17.02.2020
Конькобежца признали абсолютным чемпионом «Ледового шторма – 2020»
В Иволгинском дацане презентовали юную этно-мьюзик группу
В Иволгинском дацане презентовали юную этно-мьюзик группу
Общество, 17.02.2020
В составе трио моринхуристов: Лудуб Очиров, Сандан Шагдаров и Тимур Найданов
Улан-удэнское «Наводнение» отобрали на «Ново-Сибирский транзит»
Улан-удэнское «Наводнение» отобрали на «Ново-Сибирский транзит»
Общество, 17.02.2020
Сегодня, 17 февраля, в Новосибирске озвучили итоги конкурсного отбора VI межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит»
В Улан-Удэ инспекторы ГИБДД дарили водителям «валентинки»
В Улан-Удэ инспекторы ГИБДД дарили водителям «валентинки»
Общество, 17.02.2020
Водителей попросили «не огорчать любимых аварийными ситуациями»
В Бурятии врачи спасли жизнь роженице
В Бурятии врачи спасли жизнь роженице
Общество, 17.02.2020
У беременной женщины случилось осложнение
^