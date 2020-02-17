В Улан-Удэ прочтут лекцию о Хамбо-ламе Итигэлове

В рамках бесплатного лектория пройдут показ фильма и презентация



В Улан-Удэ проведут лекторий «Итигэлов. Служение миру» о двенадцатом Пандито Хамбо-ламе. Он состоится 20 февраля в 16:00 в центральной городской библиотеке.



Лекцию прочтёт Янжима Васильева, директор института Хамбо-ламы Итигэлова. В программе: премьерный показ фильма «Феномен» и презентация «Путь сострадания – путь к свободе».



Вход на мероприятие свободный. Об этом сообщает пресс-служба центральной городской библиотеки имени И.К. Калашникова.



Возрастное ограничение 16+

