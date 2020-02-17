Певица из Бурятии выпустила клип «Потому что нет солнца»

- Друзья, это моя первая авторская песня, записанная в студии! Представляю Вашему вниманию и первый свой клип! Всё что мы хотели воплотить с режиссёром в этой работе - всё получилось! Клип снимала команда театра «Лайм» Улан-Удэ, - написала в описании к видео Александра.







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