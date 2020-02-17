Певица из Бурятии выпустила клип «Потому что нет солнца»

22 января состоялась премьера клипа «Потому что нет солнца» исполнительницы из Улан-Удэ Александры Климовой.
Клип получился немного мрачным, но душевным.
- Друзья, это моя первая авторская песня, записанная в студии! Представляю Вашему вниманию и первый свой клип! Всё что мы хотели воплотить с режиссёром в этой работе - всё получилось! Клип снимала команда театра «Лайм» Улан-Удэ, - написала в описании к видео Александра.
Режиссёром клипа выступила Евгения Олёрская, снимал его оператор Александр Астраханцев.
- Выражаем огромную благодарность за интересный совместный проект! Это было сильно, мощно, ново! Спасибо всем, кто принял участие в данном проекте! Благодаря всем участникам команды процесс съёмок наполнялся теплом и яркими эмоциями! От лица съёмочной группы и актёрского состава желаем Александре вдохновения для создания новых шедевров! И, конечно, ждём свежих идей для осуществления грядущих совместных проектов! –поделилась в своей группе команда театра «Лайм».
Клип набрал уже почти две тысячи просмотров. «Волшебно», «Ура, ура, ура наконец-то вышел клип, прям красота», «Как всегда восхитительно!», - отзываются зрители.
Как сообщал «Байкал-Daily», певица Александра Климова стала дипломантом II степени республиканского конкурса эстрадной песни «Белый месяц. Новые голоса».