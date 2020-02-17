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«Не превышай!» звучало на трассе в Бурятии

«Не превышай!» звучало на трассе в Бурятии
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В Мухоршибирском районе сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Не превышай!»

Призывы к соблюдению скоростного режима прозвучали на федеральной автодороге Р-258 «Байкал».

Автоинспекторы напомнили водителям транспортных средств о важности выбора безопасной скорости движения. Им рекомендовали учитывать погодные и дорожные условия, а также быть внимательными за рулем.

Участников профилактической акции предупредили, что на федеральной автодороге установлены камеры фотофиксации нарушений скоростного режима, сообщает УГИБДД по Бурятии.
ГИБДД водители
 
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