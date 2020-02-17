«Не превышай!» звучало на трассе в Бурятии

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В Мухоршибирском районе сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Не превышай!»



Призывы к соблюдению скоростного режима прозвучали на федеральной автодороге Р-258 «Байкал».



Автоинспекторы напомнили водителям транспортных средств о важности выбора безопасной скорости движения. Им рекомендовали учитывать погодные и дорожные условия, а также быть внимательными за рулем.



Участников профилактической акции предупредили, что на федеральной автодороге установлены камеры фотофиксации нарушений скоростного режима, сообщает УГИБДД по Бурятии.

