В Мухоршибирском районе сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Не превышай!»
Призывы к соблюдению скоростного режима прозвучали на федеральной автодороге Р-258 «Байкал».
Автоинспекторы напомнили водителям транспортных средств о важности выбора безопасной скорости движения. Им рекомендовали учитывать погодные и дорожные условия, а также быть внимательными за рулем.
Участников профилактической акции предупредили, что на федеральной автодороге установлены камеры фотофиксации нарушений скоростного режима, сообщает УГИБДД по Бурятии.
«Не превышай!» звучало на трассе в Бурятии
Общество, Фото:
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