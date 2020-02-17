В Бурятии инвалида детства незаконно сняли с учёта

Девушка обратилась в прокуратуру



В прокуратуру обратилась жительница отдалённого вахтового посёлка Иракинда Муйского района Бурятии, инвалид с детства, и заявила о нарушении её жилищных прав.



По закону о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, право на получение жилищных субсидий имеют граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравнённые к ним местности не позднее 1 января 1992 года.



Администрацией Муйского района в 2012 году заявительница поставлена на учёт по получению этих субсидий в категории «инвалиды». В 2019 году она снята с учёта в связи с тем, что родилась в этом районе после 1 января 1992 года.



- Вместе с тем законом право инвалидов с детства на получение жилищной субсидии не связывается с датой их рождения. Прокурор района предъявил в суд исковое заявление о признании действий органа местного самоуправления незаконными, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Суд удовлетворил требования прокурора. На районную администрацию возложена обязанность восстановить жилищные права заявительницы, включив её в список граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.



Решение суда не вступило в законную силу.

