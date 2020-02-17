Парень поссорился с женщиной, покупая у неё самогон
В Иркутской области предъявлено обвинение 17-летнему жителю посёлка Улькан Казачинско-Ленского района в убийстве.
По версии следствия, ночью 8 февраля молодой человек зашёл в дом к 54-летней женщине, желая приобрести у неё самогон. В какой-то момент между ними произошёл конфликт, в ходе которого подозреваемый нанёс хозяйке дома несколько ударов молотком по голове.
От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия. Подозреваемый, украв имущество женщины, скрылся, однако по горячим следам был задержан сотрудниками полиции.
Следователи СКР установили, что ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, угон автомобиля, заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области подросток молотком убил женщину
Общество, Фото:
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