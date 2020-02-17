Жительницам Бурятии учли не весь стаж при выходе на пенсию

В судебном заседании производства по исковым заявлениям прекращены в связи с добровольным удовлетворением ответчиком требований прокурора.









В прокуратуру Кабанского района Бурятии пожаловали две местные жительницы. Женщины заявили о нарушении их пенсионных прав.Установлено, что пенсионным органом отказано заявительницам в повышении размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в связи незачётом в стаж работы в сельском хозяйстве периодов работы в Бурятской Республиканской станции по борьбе с болезнями животных.- Основанием для отказа послужило отсутствие в списке работ, профессий, должностей, в соответствии с которыми устанавливается указанное повышение к пенсии, наименования организации, где работали заявительницы, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.В суд были направлены иски об обязании пенсионного органа включить в трудовой стаж, дающий право на перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, указанные периоды работы и произвести перерасчёт выплат к пенсиям.